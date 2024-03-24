Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Klasemen MotoGP 2024 Kelar Race MotoGP Portugal 2024: Jorge Martin Geser Francesco Bagnaia di Puncak

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |22:32 WIB
Klasemen MotoGP 2024 Kelar Race MotoGP Portugal 2024: Jorge Martin Geser Francesco Bagnaia di Puncak
Jorge Martin juarai MotoGP Portugal 2024 (Foto: Reuters)
KLASEMEN MotoGP 2024 kelar MotoGP Portugal 2024 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin, sementara menggeser Francesco Bagnaia di posisi teratas.

Hal itu terjadi usai The Martinator -julukan Jorge Martin- berhasil finis terdepan di MotoGP Portugal 2024. Rider asal Spanyol itu tampil dominan pada balapan yang berlangsung di Sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, Minggu (24/3/2024) malam WIB.

Jorge Martin langsung merangsek ke kelompok depan sejak meninggalkan garis start. Kemenangan Jorge Martin di seri Portugal kali ini sebenarnya sudah terlihat sejak sesi sprint race.

Rekan satu tim Franco Morbidelli itu menjadi yang tercepat pada sesi tersebut. Catatan waktu Jorge Martin cukup jauh dibanding dengan para pembalap lain.

Tak heran jika Jorge Martin bisa memenangkan balapan utama. Meski sempat mendapat tekaan dari sejumlah pembalap lain seperti Maverick Vinales hingga Enea Bastianini, Jorge Martin terus melaju dengan konsisten hingga finis di urutan terdepan.

Sementara itu, hasil negatif didapat sang juara bertahan, Francesco Bagnaia. Pecco -sapaan akrab Bagnaia- terpaksa gagal menyelesaikan balapan usai mengalami insiden di beberapa putaran terakhir.

