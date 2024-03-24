MotoGP 2024 Dihuni Banyak Pembalap Muda, Marc Marquez: Saya Lebih Berpengalaman

PORTIMAO - Marc Marquez sama sekali tidak takut harus berhadapan dengan banyak pembalap muda di MotoGP 2024. Rider Gresini Racing itu mengklaim punya modal pengalaman untuk menghadapi junior-juniornya.

Ini merupakan musim ke-12 Marquez di MotoGP sejak promosi pada 2012. Kendati baru berusia 31 tahun, ia merupakan salah satu pembalap paling berpengalaman di grid.

Bahkan, Marquez menjadi pembalap tertua kedua di grid setelah Aleix Espargaro. Mereka seperti menjadi dinosaurus di tengah para rider muda seperti Pedro Acosta, Francesco Bagnaia, hingga Fabio Quartararo.

Duelnya dengan Acosta pada MotoGP Qatar 2024 dua pekan lalu menjadi bukti kapasitas Marquez. Ia menggunakan semua pengalamannya serta mental pemenang ketika disalip oleh sang junior, untuk kemudian finis di depannya.

Marquez sadar tidak mudah untuk mengalahkan para pembalap muda yang punya ambisi selangit dan bermodal motor-motor kompetitif. Namun, ia juga memiliki sesuatu yang tidak dimiliki anak-anak itu.

"Apa yang terbaik yang saya lakukan? Saya memiliki lebih banyak pengalaman. Ketika saya masih muda, Anda tidak sadar tentang apa yang Anda lakukan. Lalu terkadang semuanya berjalan dengan baik," papar Marquez, mengutip dari Crash, Minggu (24/3/2024).