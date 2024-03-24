Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP 2024 Dihuni Banyak Pembalap Muda, Marc Marquez: Saya Lebih Berpengalaman

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |03:20 WIB
MotoGP 2024 Dihuni Banyak Pembalap Muda, Marc Marquez: Saya Lebih Berpengalaman
Marc Marquez bermodal pengalaman saat menantang para pembalap muda di MotoGP 2024 (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

PORTIMAO - Marc Marquez sama sekali tidak takut harus berhadapan dengan banyak pembalap muda di MotoGP 2024. Rider Gresini Racing itu mengklaim punya modal pengalaman untuk menghadapi junior-juniornya.

Ini merupakan musim ke-12 Marquez di MotoGP sejak promosi pada 2012. Kendati baru berusia 31 tahun, ia merupakan salah satu pembalap paling berpengalaman di grid.

Marc Marquez (Gresini Racing) melaju pada Tes Pramusim MotoGP 2024 di Qatar (Foto: Twitter/@GresiniRacing)

Bahkan, Marquez menjadi pembalap tertua kedua di grid setelah Aleix Espargaro. Mereka seperti menjadi dinosaurus di tengah para rider muda seperti Pedro Acosta, Francesco Bagnaia, hingga Fabio Quartararo.

Duelnya dengan Acosta pada MotoGP Qatar 2024 dua pekan lalu menjadi bukti kapasitas Marquez. Ia menggunakan semua pengalamannya serta mental pemenang ketika disalip oleh sang junior, untuk kemudian finis di depannya.

Marquez sadar tidak mudah untuk mengalahkan para pembalap muda yang punya ambisi selangit dan bermodal motor-motor kompetitif. Namun, ia juga memiliki sesuatu yang tidak dimiliki anak-anak itu.

"Apa yang terbaik yang saya lakukan? Saya memiliki lebih banyak pengalaman. Ketika saya masih muda, Anda tidak sadar tentang apa yang Anda lakukan. Lalu terkadang semuanya berjalan dengan baik," papar Marquez, mengutip dari Crash, Minggu (24/3/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement