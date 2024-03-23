Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Tampil Cepat di Sesi Latihan Bebas Hari Pertama MotoGP Portugal 2024, Marc Marquez Akui Mulai Nikmati Motor Ducati

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |10:43 WIB
Tampil Cepat di Sesi Latihan Bebas Hari Pertama MotoGP Portugal 2024, Marc Marquez Akui Mulai Nikmati Motor Ducati
Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez. (Foto: Instagram/gresiniracing)
PORTIMAO – Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez tampil cepat di sesi latihan bebas hari pertama MotoGP Portugal 2024. Hasil itu lantas membuat Marquez bahagia, sebab ia mengaku mulai nyaman mengendarai motor Desmosedici milik Ducati tersebut.

Sebagai informasi, Marquez mampu menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas pertama yang digelar di Sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, pada Jumat 22 Maret 2024. Lalu The Baby Alien -julukan Marquez- finis ketiga pada sesi latihan kedua.

Dalam sesi latihan bebas kedua di GP Portugal tersebut, rider asal Spanyol itu kalah cepat dari Enea Bastianini (Ducati Lenovo) yang keluar sebagai tercepat. Lalu ia juga kalah dari Jack Miller (Red Bull KTM) yang finis di posisi dua.

Meski tak lagi jadi yang tercepat di sesi latihan bebas kedua MotoGP Portugal 2024, Marquez sangat senang dengan pencapaiannya di sesi tersebut. Walaupun masih belum bisa menjadi yang tercepat, The Baby Alien merasa dirinya kompetitif dan konsisten.

Marc Marquez

“Saya senang bisa menikmatinya. Saya lima besar, enam, Anda merasa kompetitif. Saya konsisten dengan waktu putaran,” kata Marquez, dipetik dari Crash, Sabtu (23/3/2024).

“Treknya akan membaik. Saya tahu Pecco dan Martin akan tiba. Dua atau tiga pembalap lebih cepat dari kami. Tapi saya menikmatinya,” tambahnya.

