Hasil Sprint Race MotoGP Portugal 2024: Maverick Vinales Tercepat, Marc Marquez Urutan Kedua

PORTIMAO – Maverick Vinales (Aprilia Racing) menjadi yang tercepat di sprint race MotoGP Portugal 2024 di Autodromo Internacional do Algarve, Sabtu (23/3/2024) malam WIB. Sementara Marc Marquez (Gresini Racing) berhasil menempati posisi kedua.

Sprint Race MotoGP Portugal 2024 dimulai dengan penampilan apik pembalap KTM Red Bull, Jack Miller. Namun, beberapa saat kemudian Francesco Bagania berhasil menunjukkan kecepatannya mengambil alih posisi pembalap asal Australia tersebut.

Sementara Johann Zarco dan Alex Rins harus mengakhiri balapan lebih cepat usai terjatuh. Kemudian, Marc Marquez harus turun ke posisi ketiga saat lap keenam usai membuat melebar di tikungan lima.

Penantang gelar juara MotoGP 2024, Brad Binder juga gagal mendapatkan poin di sprint race Portugal. Sebab, pembalap asal Afrika Selatan itu juga terjatuh di lap kelima.

Maverick Vinales pun berhasil naik ke posisi kedua dan berusaha mengejar Francesco Bagnaia. Sementara Marc Marquez kembali turun satu posisi, setelah Jorge Martin mampu menyalipnya di lap ketujuh.

Pecco -sapaan akrab Francesco Bagnaia- gagal mempertahankan posisinya, setelah membuat kesalahan besar di tikungan pertama dan turun ke posisi empat. Sementara memasuki dua lap terakhir, Maverick Vinales masih sulit untuk dikejar oleh Jorge Martin dan Marc Marquez.