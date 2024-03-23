Penyebab Marc Marquez Alami Kecelakaan di Sesi Latihan Bebas MotoGP Portugal 2024: Masih Terbawa Gaya Balapan Honda!

PORTIMAO – Pembalap Tim Gresini Racing, Marc Marquez mengalami kecelakaan perdana bersama Ducati di balapan akhir pekan, tepatnya di sesi latihan bebas dua MotoGP Portugal 2024. Menurut Marquez, kecelakaan itu terjadi karena kesalahannya sendiri yang masih terbawa gaya balapan kala masih di Honda.

Seperti yang diketahui, MotoGP 2024 merupakan musim perdana Marquez bersama tim satelit Ducati tersebut. Marquez meninggalkan Honda, tim yang sudah dibelanya sejak 2013, pada akhir MotoGP 2023 lalu.

11 tahun di Honda jelas membuat Marquez kesulitan melepaskan diri dengan gaya balapannya kala menunggangi motor RC213V. Padahal, Marquez mengakui motor Ducati berbeda jauh dengan Honda.

Marquez menilai apa yang selama ini diterapkannya di Honda tak bisa semuanya diterapkan kala ia mengendarai motor Desmosedici. Jadi, karena alasan itulah Marquez pun masih kesulitan di Ducati hingga akhirnya kecelakaan di sesi latihan bebas kedua MotoGP Portugal 2024.

“Kami melakukan perubahan kecil pada motor untuk menambah rasa percaya diri saya. Jika Anda lebih percaya diri, Anda bisa berusaha lebih keras. Kami jelas harus mengambil langkah tersebut,” ungkap Marquez, dikutip dari Crash, Sabtu (23/3/2024).

“Kecelakaan itu terjadi pada saat saya melakukan time attack. Ketika berada di Honda, berada di belakang pembalap lain membuat saya lebih baik. Di Ducati saya jusrtu merasa lebih buruk (ketika berada di belakang rider lain),” tambahnya.