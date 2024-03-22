Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Swiss Open 2024: Kalahkan Wakil Thailand, Gregoria Mariska Menembus Semifinal

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |22:12 WIB
Hasil Perempatfinal Swiss Open 2024: Kalahkan Wakil Thailand, Gregoria Mariska Menembus Semifinal
Gregoria Mariska Tunjung melaju ke semifinal Swiss Open 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

BASEL - Gregoria Mariska Tunjung berhasil menembus semifinal Swiss Open 2024 Super 300. Tunggal putri Indonesia itu mengalahkan Pornpawee Chochuwong dua gim langsung 21-13 dan 21-13 dalam perempatfinal Swiss Open 2024.

Bermain di St. Jakobshalle, Basel, Swiss, Jumat (22/3/2024) malam WIB, Gregoria bermain menyerang sejak awal pertandingan. Dia mampu menekan lawan untuk memimpin 5-2.

Gregoria Mariska Tunjung

Perlawanan ketat mulai diberikan Chochuwong setelah itu di mana dia mendekat di angka 4-5, 5-6 dan 8-9. Namun, Gregoria masih lebih efektif memenangkan aksi jual beli serangan yang terjadi sehingga bisa menginjak interval gim pertama lebih dulu dengan keunggulan 11-8.

Usai rehat, Gregoria nampak semakin nyaman melancarkan smash-smash keras dan dropshot silang yang menjadi andalannya. Hasilnya, dia dengan mudah menjauh dengan keunggulan 16-11 dan kemudian mengamankan gim pertama dengan skor 21-13.

Gregoria tak mengendurkan serangannya di awal gim kedua. Smash-smash keras yang dilancarkannya ke sudut-sudut lapangan sulit dijangkau oleh Chochuwong. Dia pun unggul 5-1 dan kemudian 8-3.

Sayangnya, pemain berusia 24 tahun tersebut membuat terlalu banyak error hingga Chochuwong bisa mendapat angin segar untuk bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 8-8.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/40/3124079/sabar_karyaman_gutama_dan_moh_reza_pahlevi_isfahani-iKfp_large.jpg
Hasil Swiss Open 2025: Sabar/Reza Menang Mudah atas Ganda Putra Irlandia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/40/2992386/reaksi-bagas-maulana-shohibul-fikri-tak-penuhi-target-juara-di-swiss-open-2024-rasakan-nervous-hingga-tekanan-RRMu6GaIrk.jpg
Reaksi Bagas Maulana/Shohibul Fikri Tak Penuhi Target Juara di Swiss Open 2024: Rasakan Nervous hingga Tekanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/40/2992144/lanny-tria-ribka-sugiarto-berbagi-cerita-usai-juara-juara-swiss-open-2024-temukan-performa-terbaik-saat-down-iaz3iXpeKA.jpg
Lanny Tria/Ribka Sugiarto Berbagi Cerita Usai Juara Juara Swiss Open 2024: Temukan Performa Terbaik saat Down
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/40/2989893/usai-sang-kekasih-juara-swiss-open-2024-rian-ardianto-kirim-pesan-ini-untuk-ribka-sugiarto-H65WJk3fIs.jpg
Usai sang Kekasih Juara Swiss Open 2024, Rian Ardianto Kirim Pesan Ini untuk Ribka Sugiarto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/40/2989523/ribka-sugiarto-juara-swiss-open-2024-rian-ardianto-ungkap-caranya-motivasi-sang-kekasih-626PTwM0gB.jpg
Ribka Sugiarto Juara Swiss Open 2024, Rian Ardianto Ungkap Caranya Motivasi Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/40/2988147/raih-runner-up-swiss-open-2024-peluang-bagas-maulana-shohibul-fikri-lolos-ke-olimpiade-paris-2024-makin-besar-nahFVy8TmB.jpg
Raih Runner-up Swiss Open 2024, Peluang Bagas Maulana/Shohibul Fikri Lolos ke Olimpiade Paris 2024 Makin Besar?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement