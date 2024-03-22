Hasil Perempatfinal Swiss Open 2024: Kalahkan Wakil Thailand, Gregoria Mariska Menembus Semifinal

BASEL - Gregoria Mariska Tunjung berhasil menembus semifinal Swiss Open 2024 Super 300. Tunggal putri Indonesia itu mengalahkan Pornpawee Chochuwong dua gim langsung 21-13 dan 21-13 dalam perempatfinal Swiss Open 2024.

Bermain di St. Jakobshalle, Basel, Swiss, Jumat (22/3/2024) malam WIB, Gregoria bermain menyerang sejak awal pertandingan. Dia mampu menekan lawan untuk memimpin 5-2.

Perlawanan ketat mulai diberikan Chochuwong setelah itu di mana dia mendekat di angka 4-5, 5-6 dan 8-9. Namun, Gregoria masih lebih efektif memenangkan aksi jual beli serangan yang terjadi sehingga bisa menginjak interval gim pertama lebih dulu dengan keunggulan 11-8.

Usai rehat, Gregoria nampak semakin nyaman melancarkan smash-smash keras dan dropshot silang yang menjadi andalannya. Hasilnya, dia dengan mudah menjauh dengan keunggulan 16-11 dan kemudian mengamankan gim pertama dengan skor 21-13.

Gregoria tak mengendurkan serangannya di awal gim kedua. Smash-smash keras yang dilancarkannya ke sudut-sudut lapangan sulit dijangkau oleh Chochuwong. Dia pun unggul 5-1 dan kemudian 8-3.

Sayangnya, pemain berusia 24 tahun tersebut membuat terlalu banyak error hingga Chochuwong bisa mendapat angin segar untuk bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 8-8.