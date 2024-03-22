Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Swiss Open 2024: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Melompat ke Semifinal!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |21:45 WIB
Hasil Perempatfinal Swiss Open 2024: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Melompat ke Semifinal!
Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti melaju ke semifinal Swiss Open 2024 (Foto: PBSI)
BASEL - Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti berhasil melibas Margot Lambert/Anne Tran dari Prancis, di babak perempatfinal Swiss Open 2024. Mereka menang dua gim langsung dengan skor 21-13 dan 21-13 dalam waktu 47 menit.

Dalam pertandingan yang dihelat di St. Jakobshalle, Basel, pada Jumat (22/3/2024) malam WIB itu, Prifad -sebutan Apriyani/Fadia- tampil gemilang sejak awal pertandingan. Mereka membuat lawan keteteran sehingga mereka bisa memimpin 7-1.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti

Setelah itu, Lambert/Tran bisa memberikan perlawanan dan memangkas ketertinggalan mereka menjadi 5-8. Namun, Apriyani/Fadia dengan cepat meminimalisir kesalahan-kesalahan mereka sehingga bisa menjauh lagi dengan keunggulan 12-6.

Reli-reli panjang cukup sering terjadi selepas itu di mana variasi serangan-serangan pasangan Merah-Putih sangat efektif menembus pertahanan lawan. Alhasil, mereka mampu terus menjaga keunggulan enam poin di angka 17-9 sampai akhirnya sukses mengamankan gim pertama dengan skor 21-13.

Pada gim kedua, Prifad kehilangan dua poin lebih dulu karena tak mampu menahan serangan Lambert/Tran. Namun, mereka bisa langsung berbalik unggul 3-2 dan 5-4 meski kemudian skor menjadi imbang di angka 5-5.

