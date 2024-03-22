Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Swiss Open 2024: Lolos, Bagas/Fikri dan Leo/Daniel Jumpa di Semifinal

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |20:55 WIB
Hasil Perempatfinal Swiss Open 2024: Lolos, Bagas/Fikri dan Leo/Daniel Jumpa di Semifinal
Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin menembus semifinal Swiss Open 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

BASEL - Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin berhasil melaju ke semifinal Swiss Open 2024 Super 300. Kedua pasangan akan berjumpa di empat besar usai sama-sama meloloskan diri dari perempatfinal Swiss Open 2024.

Pasangan Bagas/Fikri menyisihkan Supak Jomkoh/Kittinupong Kedren dengan skor akhir 21-19 dan 21-11. Sementara itu, Leo/Daniel menyisihkan Man Wei Chong/Kai Wun Tee 21-14 dan 23-21.

Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri

Bermain di St. Jakobshalle, Basel, Swiss, Jumat (22/3/2024) malam WIB, Bagas/Fikri tampil buruk di awal laga. Mereka berada dalam tekanan lawan sehingga tertinggal lebih dulu di angka 2-4.

Namun, setelah itu pasangan Merah-Putih mampu bangkit dan menyamakan skor menjadi 4-4. Meski sempat tertinggal lagi di angka 4-6, mereka berhasil mengembangkan permainan untuk berbalik unggul 8-6 dan kemudian 11-9 di interval gim pertama.

Usai rehat, Jomkoh/Kedren gantian menekan lagi dan mengejar di angka 13-13 dan kemudian 16-16. Kedua pemain terlibat aksi jual beli serangan dalam tempo yang sangat cepat.

Skor imbang pun berlanjut hingga mencapai skor 18-18. Beruntung, Bagas/Fikri berhasil tampil lebih baik di momen-momen krusial sehingga sukses mengamankan gim pertama dengan skor 21-19.

Pada awal gim kedua, Bagas/Fikri bermain lebih baik. Mereka mampu menyerang dengan akurat dan minim melakukan kesalahan sehingga bisa memimpin di angka 6-2.

Akan tetapi, Jomkoh/Kedren tak mau kalah begitu saja dan mulai memberikan perlawanan sengit lagi hingga mendekat dalam kedudukan 6-8. Namun, lagi-lagi Bakri bisa meredam serangan yang mereka lancarkan untuk kembali menjauh dengan keunggulan 12-7.

Selepas itu, Bakri benar-benar tampil sangat percaya diri. Mereka sangat apik saat bertahan maupun saat menyerang. Hasilnya, mereka menambah keunggulan menjadi 17-10 dan akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 21-11 di gim kedua.

Kesuksesan itu diikuti Leo/Daniel. The Babies memulai pertandingan dengan sangat percaya diri. Hasilnya, serangan-serangan mereka efektif menghajar lawan sehingga mereka unggul 7-1.

