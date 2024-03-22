Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Melesat! Gregoria Melaju Ke Perempat Final Swiss Open 2024 Hadapi Peringkat 10 BWF Dunia, Jangan Lewatkan 23-24 Maret, Live di iNews

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |10:10 WIB
Melesat! Gregoria Melaju Ke Perempat Final Swiss Open 2024 Hadapi Peringkat 10 BWF Dunia, Jangan Lewatkan 23-24 Maret, Live di iNews
Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung (Foto: PBSI)
A
A
A

TURNAMEN BWF Super 300 Swiss Open 2024 terus berlanjut. Merah putih berhasil mengantarkan enam wakilnya menembus ke babak perempat final, Jumat (22/03/2024) di ST. Jakobshalle, Basel, Switzerland.

Sorotan tertuju pada wakil tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung. Ia tampil percaya diri dan tak tersentuh saat memasuki gim pertama menantang pemain unggulan dari Vietnam Nguyen Thuy Linh. bak melesat, permainan mencapai akhir hasil skor 21-6-21-13 dalam waktu 32 menit. Dan hari ini, atlet asal Wonogiri ini akan menantang wakil Thailand peringkat 10 BWF Dunia, Pornpawee Chochuwong.

Hari ini pada babak perempat final BWF Super 300 Swiss Open 2024 akan terjadi duel-duel wakil tetanga dimana wakil ganda putra, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin akan melawan Man Wei Chong/Kai Wun Tee dari Malaysia. Sabar Karyaman/Muhammad Reza juga bakal menghadapi wakil Negeri Jiran Choong Hon Jian/Muhammad Haikal. Sementara Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri akan ditantang Supak Jomkoh/Kittinupong Kedren wakil dari Thailand.

Sementara wakil ganda putri akan menghadapi lawan dari Eropa dan Asia. Apriyani Rahayu/Siti Fadia bertemu wakil Prancis Margot Lambert/Anne Tran, sementara Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto akan ditantang Rui Hirokami/Yuna Kato wakil dari Jepang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
