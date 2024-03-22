Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Wakil Indonesia di Perempatfinal Swiss Open 2024: Gregoria Mariska Hadapi Wakil Thailand, Leo/Daniel Tantang Ganda Malaysia

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |08:54 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Perempatfinal Swiss Open 2024: Gregoria Mariska Hadapi Wakil Thailand, Leo/Daniel Tantang Ganda Malaysia
Gregoria Mariska akan menghapi wakil Thailand di perempatfinal Swiss Open 2024 (Foto: PBSI)
JADWAL wakil Indonesia di perempatfinal Swiss Open 2024 bisa Anda lihat di akhir artikel. Pertandingan babak perempatfinal akan kembali digelar di St. Jakobshalle, Basel, Swiss mulai pukul 14.15 waktu setempat atau 20.15 WIB.

Indonesia meloloskan enam wakil ke babak delapan besar Swiss Open 2024 kali ini. Salah satunya adalah tunggal putri andalan Merah-Putih, Gregoria Mariska Tunjung.

Gregoria yang berstatus sebagai unggulan kedua akan menghadapi wakil Thailand, Pornpawee Chochuwong. Tren positif diharapkan bisa kembali didapat Gregoria pada pertandingan nanti.

Melihat dari penampilan apik di beberapa turnamen terakhir, Gregoria jelas lebih diunggulkan ketimbang lawannya kali ini. Terlebih perjalanan Gregoria sendiri terbilang mulus sejak babak pertama.

Wakil Indonesia lain yang akan berlaga di babak perempatfinal Swiss Open 2024 adalah pasangan ganda putra Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri. Mereka akan menghadapi pasangan Thailand, Supak Jomkoh/Kittinupong Kedren.

Halaman:
1 2
