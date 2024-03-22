Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jonatan Christie Bicara Aksi Kocak Istrinya yang Tegang Nonton All England 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |03:25 WIB
Jonatan Christie Bicara Aksi Kocak Istrinya yang Tegang Nonton All England 2024
Jonatan Christie mengaku baru tahu istrinya tegang nonton All England (Foto: MPI/Bagas Abdiel)
A
A
A

JAKARTA - Jonatan Christie awalnya tidak mengetahui tingkah sang istri, Shania Junianatha, atau akrab disapa Shanju selama mentas di gelaran All England 2024. Ia baru mengetahui ketika menyelesaikan laga final melawan Anthony Sinisuka Ginting.

Seperti diketahui, Jonatan tampil sebagai juara All England 2024 usai memenangi laga All Indonesian Final kontra Ginting. Ia meraih kemenangan dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-14 pada Minggu 17 Maret di Utilita Arena, Birmingham.

Jonatan Christie dan Shania Junianatha menikah (Foto: Instagram/@jonatanchristieofficial)

Namun, tidak hanya Jonatan yang mendapat sorotan saat keluar menjadi juara All England 2024. Ternyata tingkah kocak sang istri di media sosial mendapat sorotan dari warga net.

Selama gelaran All England, Shanju sendiri sempat bercerita ikut tegang menyaksikan laga sang suami. Ia mencoba mengalihkan ketegangan dengan menonton film, tetapi tidak berhasil. Bahkan di laga final, perempuan berusia 25 tahun itu sempat upload video sedang karaoke di kamarnya.

"Udah berusaha ga nonton (Jojo main) tp kan ttp tegang ya biar berserah aja biar ga kenceng nih badan deg2an, mau ga nonton jg anxious sendiri, udh alihin Queen of Tears ntn Kim So Hyun jg ttp ga fokus jdnya," tulis Shanju di akun X pada 16 Maret 2024.

Menanggapi hal tersebut, Jojo awalnya juga tidak mengetahui tingkah kocak sang istri tersebut. Bahkan, ia baru tahu ketika Shanju menceritakan hal tersebut usai laga final.

Halaman:
1 2
