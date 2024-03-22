Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP Portugal 2024: Portimao Beda dengan Qatar, Luca Marini Penasaran dengan Performa Motor Honda

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |02:40 WIB
MotoGP Portugal 2024: Portimao Beda dengan Qatar, Luca Marini Penasaran dengan Performa Motor Honda
Luca Marini penasaran dengan performa motor Honda di Portugal (Foto: Honda Racing Corporation)
A
A
A

PORTIMAO - Luca Marini penasaran dengan perkembangan performa motor Honda RC213V-nya di MotoGP Portugal 2024 pada akhir pekan ini yang merupakan seri kedua. Pasalnya, Sirkuit Internasional Algerve punya karakter berbeda dengan Sirkuit Internasional Losail.

Marini menjalani debut yang kurang menyenangkan bersama tim pabrikan Repsol Honda dalam MotoGP Qatar 2024 setelah pindah dari tim VR46. Ia hanya mampu menyelesaikan sprint di urutan paling buncit.

Luca Marini (Repsol Honda) melaju pada balapan MotoGP Qatar 2024 (Foto: Honda Racing Corporation)

Kemudian, adik tiri Valentino Rossi itu juga tak bisa berbicara banyak dalam balapan utama meski selama tes pramusim menurutnya motornya telah menunjukkan peningkatan performa. Namun, lagi-lagi ia hanya bisa finis di peringkat 20, satu tempat di atas pembalap terakhir, Jack Miller, yang mengalami kecelakaan.

Balapan berikutnya akan berlangsung di Sirkuit Algerve, trek yang secara layout sangat berbeda dengan Losail, yang memiliki lintasan panjang dan juga tikungan yang membutuhkan akselerasi cepat. Oleh karena itu, Marini penasaran bagaimana performa kuda besinya nanti di MotoGP Portugal 2024.

“Hal terbaik yang bisa kami lakukan saat ini adalah tetap berkendara, jadi tentu saja menyenangkan bisa berangkat ke Portugal dan Portimao," kata Marini, dilansir dari laman resmi Repsol Honda, Jumat (22/3/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement