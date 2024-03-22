MotoGP Portugal 2024: Portimao Beda dengan Qatar, Luca Marini Penasaran dengan Performa Motor Honda

PORTIMAO - Luca Marini penasaran dengan perkembangan performa motor Honda RC213V-nya di MotoGP Portugal 2024 pada akhir pekan ini yang merupakan seri kedua. Pasalnya, Sirkuit Internasional Algerve punya karakter berbeda dengan Sirkuit Internasional Losail.

Marini menjalani debut yang kurang menyenangkan bersama tim pabrikan Repsol Honda dalam MotoGP Qatar 2024 setelah pindah dari tim VR46. Ia hanya mampu menyelesaikan sprint di urutan paling buncit.

Kemudian, adik tiri Valentino Rossi itu juga tak bisa berbicara banyak dalam balapan utama meski selama tes pramusim menurutnya motornya telah menunjukkan peningkatan performa. Namun, lagi-lagi ia hanya bisa finis di peringkat 20, satu tempat di atas pembalap terakhir, Jack Miller, yang mengalami kecelakaan.

Balapan berikutnya akan berlangsung di Sirkuit Algerve, trek yang secara layout sangat berbeda dengan Losail, yang memiliki lintasan panjang dan juga tikungan yang membutuhkan akselerasi cepat. Oleh karena itu, Marini penasaran bagaimana performa kuda besinya nanti di MotoGP Portugal 2024.

“Hal terbaik yang bisa kami lakukan saat ini adalah tetap berkendara, jadi tentu saja menyenangkan bisa berangkat ke Portugal dan Portimao," kata Marini, dilansir dari laman resmi Repsol Honda, Jumat (22/3/2024).