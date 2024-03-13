Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Usai Mentas di MotoGP Qatar 2024, Luca Marini Temukan Masalah Utama Motor Honda

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |12:52 WIB
Usai Mentas di MotoGP Qatar 2024, Luca Marini Temukan Masalah Utama Motor Honda
Pembalap Tim Repsol Honda, Luca Marini. (Foto: Instagram/hrc_motogp)
A
A
A

LUSAIL – Pembalap Tim Repsol Honda, Luca Marini gagal total saat mentas di MotoGP Qatar 2024 karena hanya bisa finis di posisi 20. Meski begitu, ada hal positif yang diraih Marini usai balapan seri perdana MotoGP 2024 itu, yakni ia menemukan masalah utama pada motor Honda yang dikendarainya.

Masalah utama itu terkait cengkraman roda belakang yang kurang besar sehingga membuat Marini kesulitan untuk berakselerasi dengan baik saat menikung. Hal itu ia sadari setelah memantau motor KTM.

Ya, Marini tak mampu berbuat banyak dalam balapan debutnya dengan tim pabrikan Honda pada akhir pekan lalu di MotoGP Qatar 2024. Dia start dua tempat dari belakang, posisi 21, dan akhirnya finis di tempat yang sama.

Hanya Jack Miller yang finis di belakangnya dalam balapan utama di Sirkuit Lusail itu dan itu terjadi karena rider KTM Red Bull tersebut terjatuh di awal-awal lap. Sebelumnya dalam sprint, Marini juga finis di posisi 21.

Luca Marini

Pembalap asal Italia itu pun mengaku sempat bingung mengapa masih ada pembalap di belakangnya. Begitu dia sadar kalau itu Miller, dia langsung mencoba mengikutinya untuk menganalisa perbedaan motor Honda dengan KTM.

“Saya melihat di pit board saya ada seseorang di saya. Lalu saya berpikir, kenapa? Sampai saya paham kalau itu pasti Jack. Kemudian saya membiarkannya lewat dan mencoba mengikutinya,” kata Marini dilansir dari Speedweek, Rabu (13/3/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement