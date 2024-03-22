Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

F1 GP Australia 2024: Carlos Sainz Jr Pastikan Kondisinya Membaik Usai Operasi Usus Buntu

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 22 Maret 2024 |01:08 WIB
F1 GP Australia 2024: Carlos Sainz Jr Pastikan Kondisinya Membaik Usai Operasi Usus Buntu
Carlos Sainz Jr siap tempur di F1 GP Australia 2024 (Foto: Reuters/Jaimi Joy)
A
A
A

MELBOURNE - Carlos Sainz Jr memastikan kondisinya baik-baik saja usai menjalani operasi usus buntu dan siap tempur di F1 GP Australia 2024. Pembalap tim Scuderia Ferrari itu menyebut kondisinya semakin bugar.

Sekadar informasi, Sainz terpaksa menjalani operasi usus buntu di Jeddah, Arab Saudi, dua pekan lalu. Akibatnya, ia absen pada balapan F1 GP Arab Saudi 2024 dan digantikan oleh Oliver Bearman.

Carlos Sainz Jr (Scuderia Ferrari) bersiap mengikuti F1 GP Abu Dhabi 2023 (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)

Kondisi Sainz pun menjadi teka-teki pada akhir pekan ini. Sebab, ia datang ke Australia dengan kondisi terlihat kurang fit.

Sainz lalu membantah anggapan tubuhnya kurang bugar jelang seri ketiga F1 2024 itu. Ia menegaskan kondisinya semakin baik dari hari ke hari meski tidak menampik pekan pertama terasa begitu menyiksa.

"Saya merasa baikan setiap harinya dan membuat progres yang bagus. Pekan pertama (setelah operasi) terasa sangat sulit, saya harus banyak berbaring di kasur dan memulihkan diri," terang Sainz, dikutip dari Speedweek, Jumat (22/3/2024).

"Namun, segalanya lebih baik di pekan kedua dan saya mulai merasa membaik. Saya cukup percaya diri bisa berada di dalam mobil dan menunjukkan performa yang bagus," imbuh pria asal Spanyol itu.

Halaman:
1 2
