HOME SPORTS NETTING

Hasil Swiss Open 2024: Cuma Butuh 38 Menit, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Pulangkan Pasangan Amerika Serikat di 16 Besar

Rio Eristiawan , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |23:14 WIB
Hasil Swiss Open 2024: Cuma Butuh 38 Menit, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Pulangkan Pasangan Amerika Serikat di 16 Besar
Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL Swiss Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, sukses memulangkan pasangan Amerika Serikat, Francesca Corbett/Allison Lee, di babak 16 besar.

Duel itu tersaji di St. Jakobshalle, Basel, pada Kamis (21/3/2024) malam WIB. Apriyani/Fadia yang tampil apik hanya membutuhkan waktu 38 menit untuk meraih kemenangan 21-9 dan 21-15 atas Francesca/Allison hingga melaju ke babak perempatfinal.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti

Jalannya Pertandingan

Corbett/Lee memberikan mampu mengimbangi permainan Apri/Fadia pada awal gim pertama dan membuat skor imbang 3-3. Namun, pasangan ganda putri unggulan pertama Indonesia itu sukses menjauhkan skor menjadi 11-3.

Selepas interval, Apri/Fadia terus mendapatkan tambahan poin untuk memimpin 17-5. Corbett/Lee mampu mendapatkan beberapa poin, tetapi Apri/Fadia masih memimpin dengan skor 19-9.

Halaman:
1 2
