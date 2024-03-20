Hasil Swiss Open 2024: Bagas Maulana/Shohibul Fikri Pulangkan Pasangan China di Babak Pertama

HASIL Swiss Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, berhasil memulangkan pasangan China, Huang Di/Liu Yi, di babak pertama Swiss Open 2024.

Duel Bagas/Fikri vs Huang/Liu digelar di St Jakobshalle, Basel, Rabu (20/3/2024) malam WIB. Bagas/Fikri pun menang dua gim langsung dengan skor 21-16 dan 21-18 dalam waktu 42 menit.

Jalannya Pertandingan

Bakri -sebutan Bagas/Fikri- mendapat perlawanan sengit dari Huang/Liu sejak awal pertandingan. Mereka saling kejar-mengejar angka hingga mencapai skor 4-4.

Selepas itu, pasangan Merah-Putih membuat kesalahan beruntun hingga tertinggal 4-9. Kemudian, Bagas/Fikri sempat mendekat di angka 8-9, tetapi kemudian ketinggalan lagi di angka 8-12.

Namun, pelan tapi pasti, duet ranking sembilan dunia itu bisa mengembangkan permainan dan akhirnya menyamakan kedudukan menjadi 12-12. Pertarungan sengit dalam tempo cepat pun terjadi lagi sampai menginjak skor 15-15.

Memasuki poin-poin kritis, Bagas/Fikri mampu melancarkan smash-smash keras yang efektif membongkar pertahanan lawan. Hasilnya, mereka bisa menjauh dengan keunggulan 18-15 sampai akhirnya menang dengan skor 21-16 di gim pertama.