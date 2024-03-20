Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Chiharu Shida/Nami Matsuyama, Pebulutangkis Cantik Jepang Ini Akui Frustrasi Jadi Runner-up 2 Kali Berturut-turut

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |16:30 WIB
Kisah Chiharu Shida/Nami Matsuyama, Pebulutangkis Cantik Jepang Ini Akui Frustrasi Jadi Runner-up 2 Kali Berturut-turut
Nami Matsuyama/Chiharu Shida kala berlaga. (Foto: Instagram/@_chiharushida_)
A
A
A

KISAH Chiharu Shida/Nami Matsuyama, pebulutangkis cantik Jepang ini akui frustrasi jadi runner-up 2 kali berturut-turut menarik diulas. Diketahui, mereka baru saja menjadi runner-up lagi di All England 2024.

Ya, Chiharu Shida/Nami Matsuyama baru saja tampil apik dalam gelaran All England 2024. Di ajang itu, ganda putri Jepang itu sukses menembus babak final.

Nami Matsuyama/Chiharu Shida

Sayang, di partai puncak, Chiharu Shida/Nami Matsuyama harus menelan kekalahan dari wakil Korea Selatan, Baek Ha-na/Lee So-hee. Laga berakhir dengan skor 19-21, 21-11, dan 17-21.

Usai laga, Nami Matsuyama mengaku tetap bersyukur dengan hasil yang didapat, meski gagal menjadi juara. Pasalnya, dia merasa ada sejumlah hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya.

"Saya pikir bisa mencapai final adalah sebuah langkah maju bagi kami," kata Matsuyama, dilansir dari Badminton Spirit, Rabu (20/3/2024).

"Meskipun kami kalah lagi hari ini, kami memiliki beberapa momen bagus, dan kami ingin terus meningkatkannya sebagai kekuatan kami," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/40/3120973/anthony_ginting_bersama_jonatan_christie-7ert_large.jpg
Kisah Haru Jonatan Christie dan Anthony Ginting, Sukses Bikin Sejarah di All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/10/40/2994786/kisah-irwansyah-yang-bangga-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-berdiri-di-podium-all-england-1oDvRIr0x1.jpg
Kisah Irwansyah yang Bangga Jonatan Christie dan Anthony Ginting Berdiri di Podium All England
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/40/2992344/wawancara-eksklusif-jonatan-christie-cerita-di-balik-gelar-juara-all-england-2024-by6DEEYA2g.jpg
Wawancara Eksklusif Jonatan Christie: Cerita di Balik Gelar Juara All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/40/2989409/gelar-all-england-2024-berhasil-bungkam-para-haters-rian-ardianto-bukti-kami-masih-berprestasi-Na9mEuRQxJ.jpg
Gelar All England 2024 Berhasil Bungkam Para Haters, Rian Ardianto: Bukti Kami Masih Berprestasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/40/2987344/kisah-istri-jonatan-christie-yang-tak-kuat-nonton-suaminya-main-di-all-england-2024-y0sn8QKqrD.jpg
Kisah Istri Jonatan Christie yang Tak Kuat Nonton Suaminya Main di All England 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/40/2986920/christian-adinata-termotivasi-prestasi-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-di-all-england-2024-sCHUJxBJlS.jpg
Christian Adinata Termotivasi Prestasi Jonatan Christie dan Anthony Ginting di All England 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement