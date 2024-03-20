Kisah Chiharu Shida/Nami Matsuyama, Pebulutangkis Cantik Jepang Ini Akui Frustrasi Jadi Runner-up 2 Kali Berturut-turut

KISAH Chiharu Shida/Nami Matsuyama, pebulutangkis cantik Jepang ini akui frustrasi jadi runner-up 2 kali berturut-turut menarik diulas. Diketahui, mereka baru saja menjadi runner-up lagi di All England 2024.

Ya, Chiharu Shida/Nami Matsuyama baru saja tampil apik dalam gelaran All England 2024. Di ajang itu, ganda putri Jepang itu sukses menembus babak final.

Sayang, di partai puncak, Chiharu Shida/Nami Matsuyama harus menelan kekalahan dari wakil Korea Selatan, Baek Ha-na/Lee So-hee. Laga berakhir dengan skor 19-21, 21-11, dan 17-21.

Usai laga, Nami Matsuyama mengaku tetap bersyukur dengan hasil yang didapat, meski gagal menjadi juara. Pasalnya, dia merasa ada sejumlah hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya.

"Saya pikir bisa mencapai final adalah sebuah langkah maju bagi kami," kata Matsuyama, dilansir dari Badminton Spirit, Rabu (20/3/2024).

"Meskipun kami kalah lagi hari ini, kami memiliki beberapa momen bagus, dan kami ingin terus meningkatkannya sebagai kekuatan kami," lanjutnya.