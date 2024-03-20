Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Tai Tzu Ying, Ratu Bulutangkis Dunia Ini Punya Perut Six Pack dan Miliki Tato Ular di Bagian Tubuh Ini

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |06:23 WIB
Tunggal putri asal Taiwan, Tai Tzu Ying. (Foto: Instagram/tai_tzuying)
KISAH Tai Tzu Ying, mantan ratu bulutangkis dunia yang punya perut six pack dan memiliki tato ular di tubuhnya akan diulas oleh Okezone.

Tai Tzu Ying merupakan salah satu pebulutangkis tunggal putri paling konsisten saat ini. Atlet asal Taiwan ini selalu bisa untuk tampil dalam performa terbaik dn bertahan di papan atas ranking BWF.

Sejak berkarier di dunia tepok bulu, Tai Tzu Ying tercatat pernah menjadi ratu bulutangkis dengan duduk di peringkat teratas ranking BWF pada 1 Desember 2016. Sempat merosot ke posisi keempat, ia kembali duduk di tahta teratas di 2019.

Pencapaian ini tidak lepas dari performa dan berbagai gelar yang ia raih dari atas lapangan. Tercatat, tunggal putri kelahiran 20 Juni 1994 ini pernah menjuarai ajang Amerika Open 2011 pada usia yang masih 17 tahun.

Sejak saat itu, Tai Tzu Ying banyak meraih gelar juara di berbagai ajang seperti Taiwan Open, Hong Kong Open, Kejuaran Asia, Asian Games, hingga meraih medali perak di Olimpiade Tokyo 2020.

Tai Tzu Ying

Dibalik kesuksesannya ini, rupanya ada peran sang ayah yang sangat berjasa di baliknya. Ayah Tai Tzu Ying adalah sosok yang mengenalkan bulutangkis padanya.

Berawal dari melihat sang ayah yang bermain bulutangkis, Tai Tzu Ying kemudian mulai mencobanya saat masih duduk di kelas tiga SD. Siapa sangka, hal ini rupanya menjadi jalannya untuk meraih kesuksesan.

