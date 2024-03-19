5 Atlet Supercantik Dunia yang Ternyata Punya Perut Sixpack, Nomor 1 Mantan Petenis Terbaik Dunia

LIMA atlet supercantik dunia yang ternyata punya perut sixpack akan menjadi pembahasan kali ini. Salah satunya adalah mantan petenis putri terbaik dunia, Maria Saraphova.

Kali ini Okezone akan membahas lima atlet supercantik dunia yang ternyata punya perut sixpack. Siapa saja atlet yang dimaksud? berikut daftarnya

5. Tai Tzu Ying (Bulu Tangkis)





Pertama ada pebulu tangkis tunggal putri Taiwan, Tai Tzu Ying yang ternyata punya perut sixpack. Hal itu diketahui dari unggahan salah satu fotonya di media sosial Instagram.

Tai Tzu Ying sempat berada di ranking satu dunia dengan waktu yang cukup lama. Saat ini, Tai Tzu Ying juga masih menjadi salah satu tunggal putri terbaik. Pada

4. Alica Schmidt (Lari)

Berikutnya ada pelari asal Jerman, Alica Schmidt. Atlet dengan followers 1,6 juta lebih di media sosial Instagram ini memang punya postur tubuh yang sangat indah.

Tidak hanya memiliki kaki yang jenjang, Alica Schmidt juga kerap menjadi perhatian dengan perutnya sixpack. Alica sendiri mengaku senang karena dirinya kini mendapatkan pusat perhatian. Namun, sebenarnya Alica lebih senang disebut-sebut sebagai atlet lari, tanpa ada embel-embel cantik.