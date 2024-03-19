17 Wakil Indonesia Siap Berlaga di BWF Swiss Open 2024!

JAKARTA - BWF Swiss Open 2024 akan segera berlangsung mulai Selasa, 19 Maret sampai dengan Minggu, 24 Maret 2024. Total ada 17 wakil Indonesia di lima sektor pertandingan yang akan tampil di St.Jakobshalle, Basel, Swiss.

Tunggal putra hanya diwakili oleh Alwi Farhan di babak kualifikasi. Sementara itu, Gregoria Mariska Tunjung diharapkan bisa bangkit di turnamen kali ini usai kekalahan pahit di BWf All England 2024.

Ganda putra masih aman dengan tiga pasangan yang sudah banyak meraih gelar di BWF World Tour. Selain itu, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva yang menempati unggulan teratas akan memanfaatkan momentum ini untuk menabung poin lebih banyak.

Hasil Draw BWF Swiss Open 2024

TUNGGAL PUTRA

Alwi Farhan vs Koo Takahashi (Jepang)

TUNGGAL PUTRI

Gregoria Mariska Tunjung [2] vs Wen Chi Hsu (China Taipei)

Putri Kusuma Wardani vs Pornpawee Chochuwong [8] (Thailand)

Ester Nurumi Wardoyo vs Nguyen Thuy Linh (Vietnam)

GANDA PUTRA

Leo Rolly Carnando/Daniel Martin [3]/Daniel Marthin vs Shuntaro Mezaki/Haruya Nishida (Jepang)

Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Kualifikasi 2

Sabar Karyaman Gutama/Muhammad Reza Pahlevi vs Akira Koga [5]/Taichi Saito (Jepang)