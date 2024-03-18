Advertisement
MOTOGP

Finis Keenam di MotoGP Qatar 2024, Bos Gresini Racing Apresiasi Perjuangan Alex Marquez

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 18 Maret 2024 |01:07 WIB
Finis Keenam di MotoGP Qatar 2024, Bos Gresini Racing Apresiasi Perjuangan Alex Marquez
Alex Marquez hanya finis keenam di MotoGP Qatar 2024 (Foto: MotoGP)
LOSAIL - Direktur Olahraga Gresini Racing, Michele Masini, memberikan komentarnya untuk penampilan Alex Marquez di MotoGP Qatar 2024. Rider asal Spanyol itu tampil cukup baik dengan finis di posisi keenam.

Meski belum berhasil bersaing untuk podium, Masini tetap memberikan apresiasinya untuk Alex Marquez. Ia menilai sang pembalap sudah tampil dengan maksimal sepanjang balapan.

Terlebih, Alex Marquez sendiri tidak memulai balapan dengan posisi yang menguntungkan. Ia harus start dari baris ketiga setelah gagal mencatatkan waktu terbaik di sesi kualifikasi.

“Alex menjalani akhir pekan yang cukup bagus, terutama dalam kecepatan balapan. Jelas memulai dari baris ketiga tidaklah mudah," ujar Masini dilansir dari laman Crash, Senin (18/3/2024).

Selain posisi start yang kurang baik, tim lawan juga punya keunggulan di awal-awal balapan. Masini menyebut KTM sebagai salah satu tim yang memberikan perlawanan untuk Ducati di seri pembuka kemarin.

“Ada KTM yang selalu start dengan sangat kuat. 70 persen adalah permulaan. Tidak mudah juga untuk menyalip dengan peraturan tekanan ban ini," ujarnya lagi.

