HOME SPORTS MOTOGP

Alex Marquez Belum Pernah Menang di MotoGP, Marc Marquez: Tidak Perlu Buru-Buru dan Jangan Berekspektasi Tinggi

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |09:27 WIB
Alex Marquez Belum Pernah Menang di MotoGP, Marc Marquez: Tidak Perlu Buru-Buru dan Jangan Berekspektasi Tinggi
Dua pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez dan Alex Marquez. (Foto: Laman resmi Gresini Racing)
A
A
A

RICCIONE – Semenjak naik ke kelas MotoGP pada 2020 lalu, pembalap Tim Gresini Ducati, Alex Marquez belum juga merasakan kemenangan di ajang balap motor tersebut. Sebagai rekan baru Alex, Marc Marquez menilai adiknya tersebut tak perlu terburu-buru mengincar kemenangan,

Sebab menurut Marquez yang sudah berpengalaman, selama terus berusaha pasti kemenangan itu akan datang. Marquez hanya meminta Alex untuk tak memiliki ekspektasi tinggi dan hanya fokus menargetkan hasil yang bertahap.

Untuk yang belum tahu, di MooGP 2024 ini bisa jadi akan menjadi titik kebangkitan Marquez setelah melempem bersama Repsol Honda dalam beberapa tahun terakhir. Kualitas Gresini Ducati sendiri juga sudah teruji dengan peningkatan yang dialami Alex Marquez.

Alex Marquez berhasil finis di posisi sembilan dengan meraih dua kemenangan sprint pada MotoGP 2023. Bukan tidak mungkin kalau performa Alex Marquez kembali mengalami peningkatan di musim ini dengan langsung meraih kemenangan di seri pembuka.

Marc Marquez bersama Alex Marquez

Namun begitu, Marquez mengingatkan adiknya untuk tidak terburu-buru untuk mewujudkan kemenangan demi kemenangan. Menurutnya, semua itu akan terwujud sendirinya seiring berjalannya waktu.

“Dia tidak perlu terburu-buru, itu akan datang. Anda harus realistis,” kata Marquez, dikutip dari Crash, Senin (22/1/2024).

Lebih lanjut, Marquez mengatakan ada baiknya untuk mematok target secara bertahap. Jika di musim lalu Alex Marquez finis di posisi sembilan, ada baiknya di musim ini dipatok target untuk finis lima besar.

Halaman:
1 2
