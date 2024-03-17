Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP 2024: Bos Gresini Terang-terangan Akui Tak Terlalu Puas dengan Debut Marc Marquez

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |16:56 WIB
MotoGP 2024: Bos Gresini Terang-terangan Akui Tak Terlalu Puas dengan Debut Marc Marquez
Marc Marquez hanya mampu finis keempat di MotoGP Qatar 2024 (Foto: MotoGP)
A
A
A

DIREKTUR Olahraga Gresini Racing, Michele Masini, rupanya tak begitu puas dengan debut Marc Marquez. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- gagal meraih podium di MotoGP Qatar 2024 kemarin.

Marc Marquez sebenarnya tampil cukup baik dan mampu bersaing di kelompok depan. Namun, Juara Dunia MotoGP 2019 itu harus puas finis di posisi keempat pada balapan tersebut.

Masini menilai Marc Marquez masih butuh waktu lebih untuk beradaptasi dengan tunggangan barunya. Namun, ia juga menilai sejauh ini The Baby Alien menunjukkan peningkatan dalam penguasaan motor Ducati.

“Jelas dia (Marc Marquez) masih perlu mengetahui gaya berkendara yang benar untuk Ducati. Itulah yang penting di sini dan itu akan membuatnya mengambil langkah menuju akhir balapan," ujar Michele Masini dilansir dari laman Crash, Minggu (17/3/2024).

“Dia melewatkan beberapa hal kecil, tapi jelas ini adalah evolusi yang berkelanjutan. Pada akhirnya, dia berhasil menempuh jarak beberapa kilometer dengan motor kami(Ducati)," lanjutnya.

Telusuri berita Sport lainnya
