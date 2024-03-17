MotoGP 2024: Bos Gresini Terang-terangan Akui Tak Terlalu Puas dengan Debut Marc Marquez

DIREKTUR Olahraga Gresini Racing, Michele Masini, rupanya tak begitu puas dengan debut Marc Marquez. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- gagal meraih podium di MotoGP Qatar 2024 kemarin.

Marc Marquez sebenarnya tampil cukup baik dan mampu bersaing di kelompok depan. Namun, Juara Dunia MotoGP 2019 itu harus puas finis di posisi keempat pada balapan tersebut.

Masini menilai Marc Marquez masih butuh waktu lebih untuk beradaptasi dengan tunggangan barunya. Namun, ia juga menilai sejauh ini The Baby Alien menunjukkan peningkatan dalam penguasaan motor Ducati.

“Jelas dia (Marc Marquez) masih perlu mengetahui gaya berkendara yang benar untuk Ducati. Itulah yang penting di sini dan itu akan membuatnya mengambil langkah menuju akhir balapan," ujar Michele Masini dilansir dari laman Crash, Minggu (17/3/2024).

“Dia melewatkan beberapa hal kecil, tapi jelas ini adalah evolusi yang berkelanjutan. Pada akhirnya, dia berhasil menempuh jarak beberapa kilometer dengan motor kami(Ducati)," lanjutnya.