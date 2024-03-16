Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bos Ducati Beri Sinyal Marc Marquez Bisa Jadi Tandem Francesco Bagnaia di Tim Pabrikan pada MotoGP 2025

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |11:00 WIB
Bos Ducati Beri Sinyal Marc Marquez Bisa Jadi Tandem Francesco Bagnaia di Tim Pabrikan pada MotoGP 2025
Marc Marquez kala membela Gresini Ducati. (Foto: Gresini Ducati)
A
A
A

BOS Ducati, Davide Tardozzi, beri sinyal Marc Marquez bisa jadi tandem Francesco Bagnaia di tim pabrikan pada MotoGP 2025. Hal itu diungkapkan usai Marquez tampil apik di MotoGP Qatar 2024.

Ya, Marquez baru saja menjalani debut balapan dengan tim satelit Ducati, yakni Gresini Racing, di MotoGP Qatar 2024. Dalam balapan itu, Marquez bisa finis di urutan keempat usai start dari posisi keenam.

Marc Marquez

The Baby Alien -julukan Marc Marquez- bahkan nyaris naik podium. Dia bisa memberi persaingan kepada Jorge Martin (Pramac Ducati).

Mendapati hal tersebut, Tardozzi menyatakan bahwa Marc Marquez masuk kandidat untuk menempati kursi tim pabrikan pada 2025. Dia diyakini akan bekerja makin apik setelah ini.

“Tentunya Marquez juga bisa ikut bertarung untuk menjadi rekan setim Pecco,” ujar manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, dikutip dari Crash, Sabtu (16/3/2024).

“Tapi, kami tidak terburu-buru. Saya tidak tahu kapan keputusan itu akan diambil. Marquez adalah seorang juara yang hebat,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
