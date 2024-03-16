Trail of the Kings Zero Edition Jadi Saksi Keindahan Danau Toba sebagai Tuan Rumah Penyelenggara!

TRAIL of the Kings (TOTK) Zero Edition akan digelar di Danau Toba, Sumatera Utara pada 4 dan 5 Mei 2024. Pengumuman itu disampaikan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) dalam konferensi pers yang diadakan di area Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Jumat, 15 Maret 2024.

Direktur Utama BPODT, Jimmy Bernardo Panjaitan, mengungkap alasan kenapa Trail of the Kings Zero Edition digelar di Danau Toba. Ia mengatakan adanya event besar di Danau Toba sebelumnya seperti F1 Power Boat telah memacunya untuk menyelenggarakan ajang metereng lain di wilayah yang sama.

(Direktur Utama BPODT, Jimmy Panjaitan. (Foto: Ramdani Bur/Okezone.com)

“Sebelumnya kami menyelenggarakan event F1 powerboat di Danau Toba. Setelahnya kami pikir lagi, apa yang sekiranya menarik, tapi tidak menggunakan mesin. Oke yang pakai otot dan keluarlah ide menyelenggarakan ajang ini,” kata Jimmy Panjaitan dalam konferensi pers Trail of the Kings Zero Edition, Jumat 15 Maret 2024.

“Kami mau mendorong Danau Toba sebagai event place tourism yang sifatnya harus eco and green,” lanjut Jimmy Panjaitan yang menjabat Dirut BPODT sejak Maret 2021 ini.

Bagi yang belum tahu, Trail of the Kings Zero Edition merupakan lari lintas alam yang akan diikuti pelari dalam dan luar negeri. Diharapkan, sekira 1.500 pelari dapat ambil bagian di ajang yang pertama kali diselenggarakan di Danau Toba ini.

Ada beberapa jarak yang dapat diikuti pelari nantinya. Sebut saja fun run 5 dan 10 kilometer, Trail Run 27 kilometer sampai yang tertinggi Ultra Trail Run 50 kilometer.

Ajang ini juga dimaksudkan mempopulerkan Danau Toba ke seluruh dunia. Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Aris Darmansyah, terang-terangan mengatakan ini mendatangkan UTMB (Ultra Trail du Mont Blanc) ke Indonesia.