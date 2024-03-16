Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Fabio Quartararo Mengeluh di MotoGP Qatar 2024, Bos Yamaha: Kami Bukan Pesulap!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |18:02 WIB
Fabio Quartararo Mengeluh di MotoGP Qatar 2024, Bos Yamaha: Kami Bukan Pesulap!
Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo. (Foto: Instagram/yamahamotogp)
A
A
A

LESMO – Manajer Tim Monster Energy Yamaha, Massimo Meregalli meminta kepada pembalapnya, Fabio Quartararo untuk bersabar dengan motor YZR-M1 di awal MotoGP 2024 ini. Sebab Meregalli menyebut pihaknya bukanlah pesulap yang bisa membuat motor Yamaha langsung bagus dalam sekejap.

Meregalli berkata seperti itu untuk membalas keluh kesah Quartararo. Sebab pembalap berjuluk El Diablo itu sempat ngamuk lantaran buruknya motor Yamaha kala mentas di MotoGP Qatar 2024.

Dalam seri perdana MotoGP 2024 itu, Quartararo gagal bersinar dan harus puas finis di urutan ke-11. Usai balapan Quartararo tentu mengeluarkan kritikan kepada timnya agar segera memperbaiki motor YZR-M1.

Meregalli pun menanggapi pernyataan Quartararo itu. Menurut bos Yamaha tersebut, sejauh ini pihaknya sudah berusaha meningatkan kualitas motor Yamaha.

Akan tetapi, Meregalli menegaskan semua itu membutuhkan waktu lantaran mereka tak bisa bak pesulap yang bisa mengubah hal dengan sekejap mata. Karena itulah ia meminta Quartararo untuk bersabar.

Fabio Quartararo

“Kami telah mengubah banyak hal, sekarang kami benar-benar tahu apa yang ingin kami lakukan, ke mana kami ingin pergi, tapi itu butuh waktu,” ungkap Massimo Meregalli, melansir dari DAZN, Sabtu (16/3/2024).

“Kami bukan pesulap. Kami tahu apa yang perlu dilakukan, dan butuh waktu untuk mencapainya,” tegas bos Yamaha tersebut.

