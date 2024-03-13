Menang Mudah atas Yeo Jia Min di 32 Besar All England 2024, Gregoria Mariska Tunjung Kaget

JAKARTA – Pebulutangkis tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, tak menyangka bisa menang mudah atas jagoan Singapura, Yeo Jia Min di babak 32 besar All England 2024, pada Rabu (13/3/2024) dini hari WIB. Sebab Gregoria hanya membutuhkan waktu 30 menit saja untuk menang dengan skor 21-13 dan 21-14.

Kemenangan cepa tatas Yeo Jia Min itu ternyata membuat Gregoria kaget. Apalagi mengingat di pertemuan terakhir mereka di 16 besar India Open 2024, Gregoria dibuat kesulitan hingga kalah.

Mentas di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Gregoria terlibat aksi jual beli serangan kontra Yeo sejak awal pertandingan di mana mereka silih berganti memimpin hingga menginjak skor 6-6. Namun selepas itu, sang jagoan Pelatnas PBSI bisa memegang kendali permainan dan menjauh dengan keunggulan 14-9 sampai akhirnya menang 21-13 di gim pertama.

Pada gim kedua, Jorji -sapaan Gregoria- sempat keteteran meladeni permainan Yeo sehingga tertinggal lebih dulu di angka 6-10 dan 8-11. Akan tetapi, dia bisa bangkit dan kembali menekan lawan untuk menyamakan skor menjadi 11-11.

Bahkan, pemain ranking tujuh dunia itu mendapatkan delapan poin beruntun untuk berbalik unggul 16-11. Tanpa kesulitan berarti, dia menghajar Yeo di poin-poin kritis sampai akhirnya berhasil mengunci kemenangan di gim kedua dengan skor 21-14.

Menang dalam waktu setengah jam, Gregoria mengaku tak menyangka bisa mengatasi Yeo lebih mudah daripada yang diperkirakannya. Meski begitu, dia sadar hal itu bisa terjadi karena sang lawan sering kali membuat error sendiri.

“Puji Tuhan hari ini saya bisa melewati tantangan karena sejujurnya saya berpikir pertandingannya akan lebih ketat. Tadi sempat ada tegangnya tapi saya bisa mengatasinya, hal itu yang membuat saya menjadi cukup percaya diri,” kata Gregoria dikutip dari rilis PBSI, Rabu (13/3/2024).