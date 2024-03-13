Bos KTM Bicara Peluang Duetkan Pedro Acosta dan Marc Marquez di MotoGP 2025

MANAJER KTM Red Bull, Francesco Guidotti, berbicara mengenai peluang timnya untuk menduetkan Pedro Acosta dan Marc Marquez di MotoGP 2025 mendatang. Guidotti sendiri terang-terangan terkesan dengan debut Pedro Acosta di kelas utama juga debut Marc Marquez bersama Ducati.

Hal itu disampaikan Guidotti usai menyaksikan balapan perdana MotoGP 2024. Berlangsung di Sirkuit Losail, Qatar, Minggu (10/3/2024), Pedro Acosta dan Marc Marquez sempat bersaing di awal-awal balapan.

Marc Marquez finis di posisi keempat pada balapan tersebut. Sementara Pedro Acosta harus puas turun beberapa posisi dan menyelesaikan balapan di urutan kesembilan.

“Kami memulai dengan keunggulan dalam pengambilan keputusan karena kami sudah memiliki Pedro (Acosta). Mengenai Marc (Marquez), saya tidak menyembunyikan fakta bahwa saya akan menyukainya," ujar Guidotti dilansir dari laman Crash.net.

Meski tertarik untuk menduetkan Acosta dengan Marquez, Guidotti tak yakin The Baby Alien mau mengganti tunggangan Desmosedici miliknya dengan RC-16 KTM. Guidotti sendiri tak memungkiri saat ini Ducati memiliki motor terbaik di kelas utama.

“Memiliki keduanya akan menjadi masalah besar. Tapi dia melakukannya dengan sangat baik bersama Ducati dan rasanya aneh bagi saya bahwa dia ingin mengganti tiga motor dalam tiga tahun hanya karena usianya," ujarnya lagi.