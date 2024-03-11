Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Sempat Disalip Pedro Acosta di MotoGP Qatar 2024, Marc Marquez: Sebagai Pembalap Pemula, Dia Luar Biasa!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |07:10 WIB
Sempat Disalip Pedro Acosta di MotoGP Qatar 2024, Marc Marquez: Sebagai Pembalap Pemula, Dia Luar Biasa!
Momen Pedro Acosta salip Marc Marquez di MotoGP Qatar 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

DOHA – Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez memuji penampilan rivalnya, yakni Pedro Acosta saat balapan di MotoGP Qatar 2024. Ia yang sempat disalip oleh pembalap GasGas Tech3 itu mengaku terpukau dengan gaya balapan yang dimiliki Acosta.

Ya, Acosta menjadi pusat perhatian karena penampilannya di balapan utama MotoGP Qatar 2024 pada Senin (11/3/2024) dini hari WIB. Beraksi di Sirkuit Lusail, Doha, Qatar, Acosta menjadi sorotan karena kecepatannya saat balapan.

Acosta yang start dari posisi kedelapan sempat menusuk hingga dapat berjuang merebut posisi tiga besar. Bahkan dalam proses itu Acosta sempat melewati Marc Marquez.

Dalam momen itulah Marquez dapat melihat gaya balapan satu-satunya rookie di MotoGP 2024 tersebut. Marquez mengkui terpukau dengan cara balapan Acosta.

Pedro Acosta

Kendati demikian, gaya balapan Acosta yang terlalu menggebu-gebu mengorbankan ban motornya. Alhasil, Acosta mulai melambat di pertengahan balapan dan harus puas finis di posisi kesembilan.

Sementara Marquez sendiri menyelesaikan balapan di posisi keempat. Pesan Marquez untuk Acosta, ia menilai wajar jika pembalap debutan mencoba berbagai hal pada motor MotoGP-nya.

Halaman:
1 2
