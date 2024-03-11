Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Klasemen Sementara MotoGP 2024 Kelar Race MotoGP Qatar 2024: Francesco Bagnaia Memimpin, Marc Marquez Tembus 4 Besar

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |03:37 WIB
Klasemen Sementara MotoGP 2024 Kelar Race MotoGP Qatar 2024: Francesco Bagnaia Memimpin, Marc Marquez Tembus 4 Besar
Francesco Bagnaia menjadi pemenang balapan MotoGP Qatar 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

KLASEMEN sementara MotoGP 2024 kelar race MotoGP Qatar 2024 menarik untuk diketahui. Sebab pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia memastikan diri berada di peringkat pertama dengan perolehan 31 poin.

Seperti yang diketahui, seri perdana MotoGP 2024 telah rampung digelar di Sirkuit Lusail, Doha, Qatar pada akhir pekan lalu. Dari hasil sprint race pada Sabtu 9 Maret 2024 dan balapan utama yang digelar Senin (11/3/2024) dini hari WIB tadi, Bagnaia menjadi pembalap yang paling banyak meraih poin.

Pada sprint race, Bagnaia finis keempat dan berhak meraih 6 poin. Lalu pada balapan utamanya, sang juara bertahan itu mampu merebut kemenangan dan meraih 25 poin.

Jadi, dari dua balapan tersebutlah Bagnaia meraih 31 poin dan memimpin klasemen sementara pembalap MotoGP 2024. Bagnaia pun diikuti ketat oleh Brad Binder (Red Bull KTM).

Francesco Bagnaia

Binder sejak sprint race hingga balapan utama tampil begitu apik. Tak heran ia menjadi runner-up di dua sesi balapan dan kini sudah mengoleksi 29 poin.

Lalu penantang terkuat Bagnaia di MotoGP musim lalu, yakni Jorge Martin (Pramac Ducati) berada di peringkat ketiga. Martin tercatat baru mengoleksi 28 poin.

Halaman:
1 2
