Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Impresif saat Tampil Dadakan di F1 GP Arab Saudi 2024, Oliver Bearman Anggap Sedang Wawancara Kerja

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |00:09 WIB
Impresif saat Tampil Dadakan di F1 GP Arab Saudi 2024, Oliver Bearman Anggap Sedang Wawancara Kerja
Oliver Bearman tampil impresif saat jadi pembalap dadakan bagi Scuderia Ferrari di F1 GP Arab Saudi 2024 (Foto: Reuters/Giuseppe Cacace)
A
A
A

JEDDAH - Oliver Bearman tampil impresif saat dipanggil secara dadakan untuk membalap di F1 GP Arab Saudi 2024. Pembalap cadangan tim Scuderia Ferrari itu berharap penampilannya cukup untuk memikat tim lain.

Ferrari terpaksa memanggil Bearman lantaran Carlos Sainz Jr mengalami sakit dan harus menjalani operasi jelang latihan bebas tiga (FP3) seri kedua F1 2024 itu. Padahal, sang pembalap juga akan tampil bersama Prema di Formula 2 di Sirkuit Jeddah Corniche, Jeddah.

Lewis Hamilton (Mercedes AMG Petronas) menyalami Carlos Sainz Jr (Scuderia Ferrari) usai F1 GP Singapura 2023 (Foto: Reuters/Caroline Chia)

Tidak disangka, penampilan Bearman cukup impresif sepanjang dua hari pekan balapan. Pembalap asal Inggris itu meraih posisi start 11 saat sesi kualifikasi dalam kondisi belum pernah mengendarai mobil Ferrari SF-24!

Penampilannya saat balapan, Minggu 10 Maret 2024 dini hari WIB, tak kalah mengagumkan. Bearman sanggup finis di posisi tujuh, lebih tinggi dari Lewis Hamilton, yang akan menjadi pembalap Ferrari pada F1 2025. Ia juga beberapa kali sempat melewati pembalap lain dengan manuver brilian.

Aksi Bearman itu membuahkan penghargaan Driver of The Day pilihan penggemar. Pembalap berusia 18 tahun tersebut benar-benar menuai decak kagum pada debutnya yang bisa dibilang dadakan.

Usai lomba, Bearman mengaku memperlakukan balapan itu layaknya wawancara kerja. Walau begitu, ia akan tetap fokus pada tugasnya di F2 2024 bersama Prema Racing.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement