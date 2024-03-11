Impresif saat Tampil Dadakan di F1 GP Arab Saudi 2024, Oliver Bearman Anggap Sedang Wawancara Kerja

Oliver Bearman tampil impresif saat jadi pembalap dadakan bagi Scuderia Ferrari di F1 GP Arab Saudi 2024 (Foto: Reuters/Giuseppe Cacace)

JEDDAH - Oliver Bearman tampil impresif saat dipanggil secara dadakan untuk membalap di F1 GP Arab Saudi 2024. Pembalap cadangan tim Scuderia Ferrari itu berharap penampilannya cukup untuk memikat tim lain.

Ferrari terpaksa memanggil Bearman lantaran Carlos Sainz Jr mengalami sakit dan harus menjalani operasi jelang latihan bebas tiga (FP3) seri kedua F1 2024 itu. Padahal, sang pembalap juga akan tampil bersama Prema di Formula 2 di Sirkuit Jeddah Corniche, Jeddah.

Tidak disangka, penampilan Bearman cukup impresif sepanjang dua hari pekan balapan. Pembalap asal Inggris itu meraih posisi start 11 saat sesi kualifikasi dalam kondisi belum pernah mengendarai mobil Ferrari SF-24!

Penampilannya saat balapan, Minggu 10 Maret 2024 dini hari WIB, tak kalah mengagumkan. Bearman sanggup finis di posisi tujuh, lebih tinggi dari Lewis Hamilton, yang akan menjadi pembalap Ferrari pada F1 2025. Ia juga beberapa kali sempat melewati pembalap lain dengan manuver brilian.

Aksi Bearman itu membuahkan penghargaan Driver of The Day pilihan penggemar. Pembalap berusia 18 tahun tersebut benar-benar menuai decak kagum pada debutnya yang bisa dibilang dadakan.

Usai lomba, Bearman mengaku memperlakukan balapan itu layaknya wawancara kerja. Walau begitu, ia akan tetap fokus pada tugasnya di F2 2024 bersama Prema Racing.