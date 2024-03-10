Marcus Gideon Sempat Bilang Ingin Pensiun ke Kevin Sanjaya pada 2023

JAKARTA - Marcus Fernaldi Gideon sempat mengutarakan keinginannya untuk pensiun kepada Kevin Sanjaya Sukamuljo. Hal itu disampaikan ketika Sinyo -sapaan akrabnya- hendak menjalani operasi kedua di kakinya pada Juli 2023.

Kala itu, Marcus memang belum secara penuh meyakinkan diri untuk pensiun. Namun, ia sempat meragukan performanya setelah menjalani operasi kedua.

Hal ini pun sempat dibahas oleh Sinyo bersama Kevin, termasuk kedua pelatih ganda putra saat itu yakni Herry IP dan Aryono Miranat. Oleh sebab itu, muncul lah duet baru yakni Kevin dan Rahmat Hidayat.

"Ya kalau ngobrol dengan Kevin, sebenarnya saya dari yang mau operasi itu kita sudah meeting sama koh Herry sama koh Ar, makanya kemarin Kevin sempat main sama Rahmat," ucap Marcus saat ditemui MNC Portal Indonesia (MPI) di Gideon Badminton Academy, Minggu (10/3/2024).

BACA JUGA: Marcus Gideon Buka Suara soal Alasan Pensiun Tepat di Hari Ulang Tahun

"Saya bilang 'Ini belum tentu mau main lagi gua, jadi lu partner sama yang lain dulu, jangan ditungguin.' Kalau dulu kan yang operasi pertama ditungguin," lanjut pria berusia 33 tahun itu.

"Yang ini saya ke Kevin bilang belum tentu mau main lagi. Kan kita enggak tahu hasil operasi kedua gimana dan sembuhnya berapa lama. Performanya balik seperti dulu atau enggak," imbuh Marcus.