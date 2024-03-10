Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Marcus Gideon Buka Suara soal Alasan Pensiun Tepat di Hari Ulang Tahun

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |13:19 WIB
Marcus Gideon Buka Suara soal Alasan Pensiun Tepat di Hari Ulang Tahun
Marcus Fernaldi Gideon menjelaskan alasannya pensiun dari bulu tangkis (Foto: MPI/Bagas Abdiel)
A
A
A

BOGOR - Marcus Fernaldi Gideon memutuskan gantung raket tepat di hari ulang tahunnya Sabtu 9 Maret 2024. Ia akhirnya buka suara tentang alasannya untuk pensiun.

Sebelumnya, Marcus mengumumkan pensiun lewat akun Instagram pribadinya. Namun, pria berusia 33 tahun itu belum terlalu detail menjelaskan alasannya pensiun sebagai atlet bulu tangkis.

Marcus Fernaldi Gideon pensiun

Saat ditemui di Gideon Badminton Academy, Minggu (10/3/2024), Marcus akhirnya menjelaskan untuk pensiun. Banyak pertimbangan yang sudah dipikirkan secara matang hingga akhirnya secara bulat memilih gantung raket.

"Alasan kenapa mundur pasti banyak, banyak yang bilang juga masih bisa, masih berprospek terus di-compare sama The Daddies sampai umur segitu masih main. Menurut saya setiap manusia punya jalan masing-masing, enggak mungkin bisa disamakan dengan orang lain," kata Marcus kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI).

"Menurut saya, saya retired kemarin tuh sudah puas dengan hasil saya dan kita melalui pertimbangan yang banyak. Saya tanya istri dan ada ngobrol juga sama orangtua. Menurut saya, ini keputusan paling baik, retired sekarang dan enggak perlu membandingkan diri sama yang lain," lanjut pemain berusia 33 tahun itu.

Marcus pun sebenarnya sudah mulai memikirkan pensiun sejak mengalami cedera kaki. Namun, niatan untuk tertahan setelah berkonsultasi dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBSI, M. Fadil Imran. Ia disarankan menjalani operasi.

"Sebenarnya jujur sebelum operasi saya sudah diskusi, saya datang ke rumah pak Sekjen, Pak Fadil. Saya tanya, 'Pak ini tuh gimana ya? Maksudnya saya operasi enggak? Kalau enggak operasi enggak apa-apa. saya berhenti saja,'" jelas Marcus.

"Maksudnya dengan pencapaian yang saya dapat, umur, saya merasa sudah happy, saya puas banget. Pak Fadil nyaranin sudah operasi dulu, nanti kita lihat ke depan yang penting sembuhin dulu saja. Mau main lagi, mau enggak main lagi, ya enggak apa-apa. Disembuhin dulu kan enggak tahu ke depannya gimana," sambungnya.

