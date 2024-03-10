Link Live Streaming Race MotoGP Qatar 2024, Klik di Sini!

Link live streaming MotoGP Qatar 2024 bisa ditemukan di artikel ini (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

LOSAIL - Link live streaming race MotoGP Qatar 2024 bisa diklik di sini. Saksikan balapan perdana MotoGP 2024 di www.visionplus.id.

Cukup banyak hal yang bisa dinantikan dari balapan perdana di Sirkuit Internasional Losail, Losail, Qatar. Ada pun, start balapan dimulai Senin 11 Maret 2024 pukul 00.00 WIB.

Seri ini bisa menjadi pembuktian kehebatan bagi Marc Marquez. The Baby Alien sukses tampil kompetitif sesuai keinginannya, ketika memutuskan pindah ke Gresini Racing yang menggunakan motor Ducati Desmosedici GP23.

Marquez finis kelima pada Sprint Race MotoGP Qatar 2024 yang digelar Sabtu 9 Maret 2024 malam WIB. Bukan tidak mungkin pembalap asal Spanyol itu bisa jadi penantang serius Jorge Martin dan Francesco Bagnaia.

Martinator juga tampil impresif dengan memenangi Sprint Race. Sementara itu, Bagnaia masih belum in betul dengan motornya dan harus puas menempati posisi empat.

Tentu saja, Sprint Race tak bisa jadi patokan untuk menentukan pemenang balapan. Akan tetapi, balapan setengah total putaran itu cukup menggambarkan persaingan sengit yang akan terjadi.