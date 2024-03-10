Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Link Live Streaming Race MotoGP Qatar 2024, Klik di Sini!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |21:11 WIB
Link Live Streaming Race MotoGP Qatar 2024, Klik di Sini!
Link live streaming MotoGP Qatar 2024 bisa ditemukan di artikel ini (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)
A
A
A

LOSAIL - Link live streaming race MotoGP Qatar 2024 bisa diklik di sini. Saksikan balapan perdana MotoGP 2024 di www.visionplus.id.

Cukup banyak hal yang bisa dinantikan dari balapan perdana di Sirkuit Internasional Losail, Losail, Qatar. Ada pun, start balapan dimulai Senin 11 Maret 2024 pukul 00.00 WIB.

Marc Marquez (Gresini Racing) melaju pada Tes Pramusim MotoGP 2024 di Qatar (Foto: Twitter/@GresiniRacing)

Seri ini bisa menjadi pembuktian kehebatan bagi Marc Marquez. The Baby Alien sukses tampil kompetitif sesuai keinginannya, ketika memutuskan pindah ke Gresini Racing yang menggunakan motor Ducati Desmosedici GP23.

Marquez finis kelima pada Sprint Race MotoGP Qatar 2024 yang digelar Sabtu 9 Maret 2024 malam WIB. Bukan tidak mungkin pembalap asal Spanyol itu bisa jadi penantang serius Jorge Martin dan Francesco Bagnaia.

Martinator juga tampil impresif dengan memenangi Sprint Race. Sementara itu, Bagnaia masih belum in betul dengan motornya dan harus puas menempati posisi empat.

Tentu saja, Sprint Race tak bisa jadi patokan untuk menentukan pemenang balapan. Akan tetapi, balapan setengah total putaran itu cukup menggambarkan persaingan sengit yang akan terjadi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement