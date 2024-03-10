Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Campur Aduk Perasaan Jorge Martin Usai Menang Sprint Race MotoGP Qatar 2024, Malah Waswas Hadapi Balapan Utama

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |09:58 WIB
Campur Aduk Perasaan Jorge Martin Usai Menang Sprint Race MotoGP Qatar 2024, Malah Waswas Hadapi Balapan Utama
Jorge Martin menang sprint race MotoGP Qatar 2024. (Foto: Pramac Ducati)
LUSAIL – Pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin, merasa campur aduk usai menang di sprint race MotoGP Qatar 2024. Meski senang, dia tetap merasa waswas dalam menghadapi balapan utama MotoGP Qatar 2024.

Ya, Martin berhasil mengantongi kemenangan dalam sprint race MotoGP Qatar 2024 yang berlangsung di Sirkuit Lusail pada Sabtu 9 Maret 2024 malam WIB. Dia tampil dominan sejak awal. Memulai balapan dari pole position, dia bisa melahap 12 lap dengan mulus hingga menang.

Jorge Martin

Kendati demikian, Martinator -julukan Martin- sempat mendapat perlawanan ketat dari bintang KTM Red Bull, Brad Binder, yang terus membuntutinya di posisi kedua sejak awal. Akan tetapi, dia mampu menjaga takhtanya di posisi pertama hingga rider Afrika Selatan itu finis 0,548 detik di belakangnya.

Martin pun tak dapat menutupi rasa kegembiraannya setelah mampu naik podium pertama dalam sprint perdana di musim ini tersebut. Dia yakin kemenangannya itu menjadi modal yang apik untuk menjalani balapan utama MotoGP Qatar 2024.

“Tak perlu ditanya, saya tentu saja senang. Kualifikasinya luar biasa dan saya merasa sangat nyaman dengan rekor baru ini. Datang ke balapan (utama) dengan kemenangan di sprint terasa menyenangkan,” kata Martin, dilansir dari Speedweek, Minggu (10/3/2024).

