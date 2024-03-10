Davide Brivio Yakin Aprilia Bisa Goyang Dominasi Ducati di MotoGP 2024

PRINCIPAL tim Trackhous Aprilia, Davide Brivio, optimistis timnya bisa berbicara banyak di MotoGP 2024. Ia bahkan cukup yakin Aprilia bisa menggoyang dominasi Ducati musim ini.

Sebagaimana diketahui, MotoGP Qatar 2024 dijadwalkan pada Senin (11/3/2024) pukul 00.00 WIB. Balapan seri pembuka itu digelar di Sirkuit Internasional Lusail, Doha, Qatar.

Brivio mengakui kalau saat ini Ducati adalah tim yang sangat kuat dan dominan. Namun, dia optimistis Aprilia dapat bersaing dengan tim pabrikan yang bermarkas di Borgo Panigale tersebut.

“Tentu saja sekarang di MotoGP, Ducati sangat kuat. Mereka mendominasi kejuaraan tahun lalu dan mereka adalah motor yang ingin dikalahkan semua orang,” kata Brivio, dilansir dari Crash.

BACA JUGA:

“Tapi menurut saya Aprilia berada di posisi yang bagus untuk menjadi penantang Ducati, bersama KTM. Jadi itu juga sangat menarik, mencoba menantang pemain kuat yang mendominasi. Itulah mengapa senang bisa bersama Aprilia saat ini,” sambungnya.

Eks manajer Suzuki Ecstar itu yakin akan hal tersebut karena motor Aprilia saat ini mengalami peningkatan positif. Meski yakin bisa membuat repot Ducati, Brivio juga tidak ingin mengesampingkan ancaman dari KTM.