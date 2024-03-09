Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Anthony Joshua Menang KO atas Francis Ngannou, Langsung Sampaikan Petuah Ini untuk sang Rival

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |13:58 WIB
Anthony Joshua Menang KO atas Francis Ngannou, Langsung Sampaikan Petuah Ini untuk sang Rival
Anthony Joshua kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

RIYADH – Petinju asal Inggris, Anthony Joshua, sukses menang knock out (KO) atas Francis Ngannou di atas ring tinju dalam duel tinju kelas berat. Usai menang, Anthony Joshua langsung menyampaikan petuah ke mantan petarung UFC, Francis Ngannou.

Berlangsung di Kingdom Arena, Riyadh, Arab Saudi, Sabtu (9/3/2024) pagi WIB, Joshua tampil apik. Tanpa ampun, Joshua menaklukkan Ngannou hanya dalam dua ronde saja.

Anthony Joshua

Usai laga, Joshua pun langsung memberikan pesan kepada Ngannou. Ia menyebut pemain kelahiran Kamerun itu memiliki masa depan yang cerah di dunia tinju.

Sebab, sebagaimana diketahui, Ngannou adalah mantan juara UFC kelas berat dan kini tengah pindah ke ring tinju. Namun, dalam kariernya di tinju, Ngannou sudah kalah dua kali dari Tyson Fury pada tahun lalu dan kini dari Joshua.

"Saya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh meninggalkan tinju," ucap Joshua, dikutip dari Express, Sabtu (9/3/2024).

"Dia bisa berkembang pesat jika dia tetap berdedikasi tetapi itu terserah dia," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189499/hs_fighting_championship-ZCxc_large.jpg
HS Fighting Championship: Malam Pertarungan Para Bintang, Tonton Eksklusif Mulai Rp29.000 di RCTI+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188426/iba_world_mens_boxing_championship_2025-mMwq_large.jpg
Link Live Streaming IBA World Mens Boxing Championship 2025 di Vision+, Saatnya Nonton Aksi Petinju Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/43/3180518/bakal_ada_duel_floyd_mayweather_jr_vs_manny_pacquiao_jilid_2-ETI5_large.jpg
Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao Jilid 2 Dijadwalkan April 2026, Mike Tyson Terancam Batal Comeback!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/43/3178742/garuda_fight_championship_for_revenge_sukses_membangkitkan_dunia_tinju_indonesia-d3YV_large.jpeg
Adrenalin hingga Pecahkan Rekor, GFC For Revenge Jadi Bukti Tinju Indonesia Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175962/garuda_fight_championship_akan_membawa_combat_sports_ke_level_yang_lebih_tinggi-kH73_large.jpeg
Garuda Fight Championship Angkat Combat Sports ke Level Lebih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/43/3169956/terence_crawford-EUvu_large.jpg
Terence Crawford Cetak Sejarah, Kalahkan Canelo Alvarez dan Jadi Juara Sejati Tiga Kelas
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement