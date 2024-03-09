Anthony Joshua Menang KO atas Francis Ngannou, Langsung Sampaikan Petuah Ini untuk sang Rival

RIYADH – Petinju asal Inggris, Anthony Joshua, sukses menang knock out (KO) atas Francis Ngannou di atas ring tinju dalam duel tinju kelas berat. Usai menang, Anthony Joshua langsung menyampaikan petuah ke mantan petarung UFC, Francis Ngannou.

Berlangsung di Kingdom Arena, Riyadh, Arab Saudi, Sabtu (9/3/2024) pagi WIB, Joshua tampil apik. Tanpa ampun, Joshua menaklukkan Ngannou hanya dalam dua ronde saja.

Usai laga, Joshua pun langsung memberikan pesan kepada Ngannou. Ia menyebut pemain kelahiran Kamerun itu memiliki masa depan yang cerah di dunia tinju.

Sebab, sebagaimana diketahui, Ngannou adalah mantan juara UFC kelas berat dan kini tengah pindah ke ring tinju. Namun, dalam kariernya di tinju, Ngannou sudah kalah dua kali dari Tyson Fury pada tahun lalu dan kini dari Joshua.

"Saya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh meninggalkan tinju," ucap Joshua, dikutip dari Express, Sabtu (9/3/2024).

"Dia bisa berkembang pesat jika dia tetap berdedikasi tetapi itu terserah dia," lanjutnya.