Percaya Diri Tatap MotoGP 2024, Francesco Bagnaia: Tiga Titel Juara Lebih Baik dari Dua

LUSAIL – Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) optimistis kembaki mengincar gelar juara MotoGP 2024. Rider Italia itu berambisi untuk meraih titel juara dunia kelas utama ketiga dalam kariernya setelah sukses mempertahankannya tahun lalu.

Pecco -sapaan Bagnaia- sukses mengamankan gelar juara MotoGP 2023 pada seri terakhir di Valencia setelah bertarung sengit dengan Jorge Martin di paruh kedua musim. Alhasil, dia sukses mengunci titel kedua dalam kariernya di kelas utama.

Pecco pun menjadi satu-satunya rider Ducati yang memiliki dua gelar juara MotoGP. Namun, dia tak puas hanya memiliki dua titel saja.

Bintang asal Italia itu berambisi untuk menambah perolehan gelarnya lagi menjadi tiga di MotoGP 2024. Dia pun sangat percaya diri bisa mempertahankan takhtanya lagi tahun ini.

“Tiga gelar lebih baik dari dua. Saya juga memperkirakan Pecco Bagnaia akan menjadi juara dunia 2024,” kata Bagnaia dilasir dari Speedweek, Jumat (8/3/2024).

Persiapan Bagnaia menuju MotoGP 2024 pun berjalan sangat lancar. Dia menjadi yang tercepat dalam tes pramusim di Malaysia dengan membukukan waktu sensasional di angka 1 menit 56,682 detik. Bahkan, pembalap berusia 27 tahun itu kembali menjadi yang tercepat dalam tes pramusim di Qatar dengan membukukan waktu 1 menit 50,952 detik.