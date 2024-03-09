Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Strategi Enea Bastianini Demi Incar Kemenangan di MotoGP Qatar 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |01:04 WIB
Strategi Enea Bastianini Demi Incar Kemenangan di MotoGP Qatar 2024
Enea Bastianini incar kemenangan di MotoGP Qatar 2022 (Foto: MotoGP)
A
A
A

LUSAIL – Pembalap Ducati Lenovo, Enea Bastianini mengincar kemenangan di MotoGP Qatar 2024. Bastianini mengatakan dirinya akan berusaha tampil agresif demi bersaing untuk podium seperti apa yang ia lakukan di musim 2022 lalu.

The Beast -julukan Bastianini- menampilkan performa yang tak terlupakan di MotoGP Qatar 2022 saat masih membela Gresini Ducati. Kala itu, dia berhasil meraih kemenangan perdananya di kelas utama dengan mengasapi Brad Binder (KTM Red Bull) dan Pol Espargaro (Repsol Honda).

Selepas itu, penampilannya naik turun sepanjang musim meski akhirnya bisa finis di tempat ketiga MotoGP 2022 sekaligus mengamankan promosi ke tim pabrikan Ducati. Sayangnya, musim perdananya dengan tim pabrikan Borgo Panigale tahun lalu sangat buruk karena dia terganggu cedera panjang.

Kini, Bastianini menatap musim keduanya bersama Ducati Lenovo dengan penuh optimistis. Sebab, pada tes pramusim di Qatar, dia berada di tempat kedua danhanya terpaut 0,1 detik saja dari rekan setimnya, Francesco Bagnaia, sehingga mereka difavoritkan bakal naik podium pdi MotoGP Qatar 2024 akhir pekan ini.

Bastianini pun bertekad untuk kembali memenangkan balapan di Sirkuit Lusail itu. Namun, dia mengungkapkan bahwa tahun ini pendekatannya berbeda dibanding dua tahun lalu karena sekarang dia akan fokus untuk lebih agresif saat membalap.

“Kata kuncinya adalah agresivitas. Saya sangat sibuk dengan itu,” kata Bastianini dilansir dari Speedweek, Jumat (8/3/2024).

