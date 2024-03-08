5 Olahraga Bela Diri yang Dilarang Keras di UFC, Nomor 1 Asli dari Indonesia

BERIKUT lima olahraga bela diri yang dilarang keras di UFC. Salah satu dari lima olahraga itu berasal dari Indonesia.

Secara umum, UFC sebenarnya mengizinkan kepada jenis beladiri untuk ikut serta. Hanya beladiri yang menggunakan senjata saja yang dilarang.

Namun layaknya turnamen pada umumnya, UFC juga memiliki aturan yang tidak boleh dilanggar. Beberapa di antaranya adalah dilarang menyerang tenggorokan, kepala bagian belakang, mata, selangkangan, dan area vital lain.

Karena pembatasan aturan yang sangat ketat inilah, beberapa olahraga bela diri di dunia tidak bisa ikut serta. Pasalnya, bela diri tersebut banyak menyerang titik vital di atas dengan tujuan untuk membunuh musuh.

5 Olahraga Bela Diri yang Dilarang Keras di UFC

5. Kung Fu

Bela diri asal China ini secara umum tidak dilarang di UFC dan MMA (Mixed Martial Arts). Namun gaya dan teknik bertarung kung fu yang menggunakan nunchaku, tongkat, dan senjata lainnya sangat dilarang.

Selain itu, ada pula beberapa teknik kung fu yang dilarang. Di antaranya adalah pukulan headbutt dan siku 12 banding 6 yang sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kematian.

4. Krav Maga

Krav Maga adalah seni bela diri tanpa aturan yang dikembangkan oleh pasukan militer Israel. Biasanya, bela diri ini digunakan militer saat dalam keadaan harus melakukan pertarungan tangan kosong.

Beberapa gerakan Krav Maga dilarang keras digunakan di UFC karena hanya bertujuan melakukan serangan yang brutal. Di antaranya adalah serangan pada selangkangan, headbutt, hingga gerakan mencungkil mata.