Kisah Albertus Susanto Njoto, Mantan Pebulutangkis Indonesia yang Mundur dari Pelatnas karena Ketatnya Persaingan

Albertus Susanto pernah tergabung di Pelatnas PBSI pada tahun 2000 (Foto: PB Djarum)

KISAH pebulutangkis Albertus Susanto Njoto menarik untuk diulas. Albertus Susanto adalah salah satu pebulutangkis Indonesia yang memilih mundur dari pelatnas PBSI karena ketatnya persaingan internal.

Sebagai salah satu negara yang menjadi jawara di dunia bulutangkis, Indonesia tidak pernah kehabisan pebulutangkis bertalenta di setiap generasinya. Sejak era 1970 an hingga 2024, talenta bulutangkis tanah air tidak ada habisnya.

Banyaknya talenta yang ada membuat terjadi ketimpangan dimana beberapa atlet menjadi atlet pelatnas sedangkan sisanya menjadi atlet yang tumbuh dan besar di tim-tim swasta.

Perlu diketahui, atlet-atlet pelatnas merupakan pemain yang terpilih untuk mengikuti pelatihan skala nasional langsung dari federasi, Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI).

Atlet-atlet yang bergabung di pelatnas bisa dibilang sebagai atlet elite. Pasalnya, mereka atlet pilihan federasi yang juga dilatih oleh pelatih-pelatih top yang juga dipilih langsung oleh PBSI.

Terkait keikutsertaan di turnamen, atlet-atlet pelatnas PBSI juga dibiayai oleh federasi. Maka mereka hanya fokus untuk berlatih dan mendulang prestasi.