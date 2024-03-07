Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Talkshow di UNJ, Okezone Sampaikan Pentingnya Soft Skill Komunikasi bagi Olahragawan

Muhammad Farhan , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |16:33 WIB
Talkshow di UNJ, Okezone Sampaikan Pentingnya Soft Skill Komunikasi bagi Olahragawan
Wapimred Okezone, Fetra Malona Hariandja saat menghadiri talshow Peran Media Terhadap Olahraga di aula GOR Universitas Negeri Jakarta (Foto:Muhammad Farhan)
JAKARTA - Wakil Pimpinan Redaksi (Wapimred) Okezone, Fetra Malona Hariandja, menyampaikan pentingnya media massa bagi keberlangsungan olahragawan di masa depan. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri talkshow Peran Media terhadap Olahraga di aula GOR Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada Kamis (7/3/2024).

Fetra menjelaskan di hadapan ratusan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan, bahwa soft skill bagi para olahragawan guna berkomunikasi ke publik, sangat diperlukan. Ia memandang kemampuan skill komunikasi publik bagi para olahragawan akan membantu menjelaskan bagaimana cabang olahraga yang tengah mereka geluti.

"Mereka para pelaku olahraga memerlukan soft skill guna menyampaikan pentingnya cabang olahraga yang mereka geluti," ujar Fetra di lokasi.

Fetra mengungkapkan dengan kemampuan soft skill para olahragawan yang baik, maka penjelasannya pun akan mudah untuk diberitakan. Dengan adanya situasi tersebut, lanjut Fetra, cabang olahraga yang digeluti akan mendapatkan publikasi yang baik sehingga dapat berlanjut untuk dikenal di masyarakat.

"Ini diharapkan menjadi publikasi yang baik sehingga menggugah regenerasi olahragawan di masa depan," tutur Fetra.

Di sisi lain, pakar olahraga UNJ, Johansyah Lubis mengatakan, kegiatan talkshow yang diadakan atas kerja sama UNJ dengan Berita Jakarta tersebut, sebagai edukasi yang bagus bagi mahasiswa. Terlebih, edukasi bagi mahasiswa ilmu keolahragaan itu dikemas dalam sebuah obrolan santai.

