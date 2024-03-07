Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Daftar Wakil Indonesia yang Lolos Kejuaraan Bulu Tangkis Asia 2024 Fase Pertama

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |13:18 WIB
Daftar Wakil Indonesia yang Lolos Kejuaraan Bulu Tangkis Asia 2024 Fase Pertama
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Rian Ardianto (Foto: PBSI)
A
A
A

SELANGOR - Badminton Asia telah merilis daftar pemain yang dinyatakan lolos ke ajang Kejuaraan Bulu Tangkis Asia atau Badminton Asia Championships (BAC) 2024. Indonesia berhak meloloskan 12 wakil pada fase pertama yang dirilis pada 26 Februari 2024 lalu.

Gelaran BAC 2024 akan berlangsung di Ningbo, China pada 9-14 April 2024. Seperti tahun-tahun sebelumnya, terdapat sejumlah persyaratan untuk bisa lolos ke kejuaraan yang memiliki poin setara BWF Super 1000 tersebut.

Pada fase pertama ini, syarat yang diminta adalah satu negara hanya bisa diwakili maksimal empat pemain/pasangan di setiap nomor. Satu negara bisa memiliki empat wakil jika keempat pemain/pasangan tersebut berada di peringkat 1-16 se-Asia berdasarkan ranking BWF per 20 Februari 2024.

Sementara jika tidak memenuhi syarat tersebut, satu negara bisa mendapat dua wakil, jika kedua pemain/pasangan tersebut ada di peringkat 32 besar se-Asia. Sementara di luar syarat tersebut, setiap negara hanya bisa memiliki satu perwakilan saja di tiap nomor.

 BACA JUGA:

Berdasarkan syarat tersebut, Indonesia meloloskan 12 wakil pada fase pertama ini. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran, masing-masing meloloskan dua wakil. Sedangkan ganda putra berhak meloloskan empat pasangan.

Pada tunggal putra ada Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie. Tunggal putri ada Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani. Ganda putri ada Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi.

Halaman:
1 2
