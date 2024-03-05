Francis Ngannou Mulai Sesumbar Bakal Kalahkan Anthony Joshua!

RIYADH – Mantan bintang UFC, Francis Ngannou, mulai sesumbar bisa mengalahkan Anthony Joshua. Meski minim pengalaman bertinju, ia mengklaim lahir sebagai seorang petarung sehingga optimis bisa membungkam bintang tinju asal Inggris itu.

Ngannou bakal berhadapan dengan Joshua dalam sebuah laga tinju eksibisi. Pertarungan kedua jagoan kelas berat itu akan digelar pada 8 Maret 2024 di Riyadh, Arab Saudi.

Ini akan menjadi pertarungan kedua Ngannou sebagai petinju profesional setelah pensiun dari UFC tahun lalu. Dalam pertarungan pertamanya pada Oktober 2023 lalu, ia sukses memukul jatuh Tyson Fury meski akhirnya kalah dalam keputusan angka yang kontroversial.

Petinju kelahiran Kamerun itu pun mengungkapkan persiapannya untuk menghadapi AJ -berjalan dengan baik. Ia percaya bakal mampu menjatuhkan juara dunia kelas berat dua kali tersebut.

“Saya menyelesaikan pemusatan latihan kemarin dan saya merasa baik-baik saja. Delapan minggu yang sulit untuk sampai ke sini. Saya merasa sudah melakukan semua yang bisa dilakukan,” kata Ngannou dilansir dari Independent, Selasa (5/3/2024).

“Saya percaya jika saya mendarat pada siapa pun, saya akan menjatuhkan mereka. Tapi pertanyaannya bagaimana cara mendarat, itu yang paling sulit. Bagaimana cara membawa tenaga dan energi tersebut selama 10 ronde dan tetap mampu melumpuhkan seseorang setelah segala kelelahan,” tambah The Predator.