HOME SPORTS NETTING

Incar Main di Olimpiade Paris 2024, Bagas Maulana/Shohibul Fikri Bakal Maksimalkan Tur Eropa

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |10:30 WIB
Incar Main di Olimpiade Paris 2024, Bagas Maulana/Shohibul Fikri Bakal Maksimalkan Tur Eropa
Ganda Putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)
A
A
A

CHAMBLY – Pasangan ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, menargetkan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Untuk mencapai target tersebut, Bagas/Fikri pun bertekad untuk memaksimalkan tur Eropa agar bisa meraup poin yang banyak.

Ya, Bagas/Fikri akan memulai tur Eropa di ajang French Open 2024 yang digelar pada 5-10 Maret alias pekan ini. Selepas itu, perjalanan mereka berlanjut ke All England 2024 (12-17 Maret) dan Swiss Open (19-24).

Rentetan tiga turnamen tersebut akan dimaksimalkan oleh Bakri -sebutan Bagas/Fikri- untuk mengejar tiket Olimpiade Paris 2024. Sebab, mereka saat ini masih berpeluang besar untuk lolos ke pesta olahraga terakbar di dunia itu.

Bagas/Fikri duduk di peringkat 10 klasemen kualifikasi Paris 2024, terpaut sekira enam ribu poin dari sang senior, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, yang berada di urutan delapan. Kedua pasangan itu wajib masuk ke delapan besar untuk bisa lolos bersama mewakili Indonesia karena jika salah satu dari mereka di luar delapan besar, maka Tim Merah-Putih hanya bisa mengirimkan satu wakil saja dari sektor ganda putra.

Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri

Pasangan ranking sembilan dunia itu pun optimis bisa mencapai target tersebut selama Tur Eropa. Terlebih, mereka datang lebih awal ke Prancis untuk menjajal pemusatan latihan jelang Olimpiade Paris 2024 di Chambly.

"Kami optimis kami masih bisa mengejar target yang ada. Asal bisa memaksimalkan performa dengan bermain bagus di setiap pertandingan, Insya Allah kami yakin itu bisa tercapai," kata Bagas dilansir dari rilis PBSI, Senin (4/3/2024).

Halaman:
1 2
