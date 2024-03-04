Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

5 Perempuan Cantik yang Berstatus Kekasih Pembalap MotoGP 2024, Nomor 1 Nikahi Adiknya Sendiri

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |09:59 WIB
5 Perempuan Cantik yang Berstatus Kekasih Pembalap MotoGP 2024, Nomor 1 Nikahi Adiknya Sendiri
Miguel Oliveira bersama sang istri, Andreia Pimenta. (Foto: Instagram/88migueloliveira)
A
A
A

TERDAPAT 5 perempuan cantik yang berstatus kekasih pembalap MotoGP di musim 2024 ini yang patut untuk diketahui. Sebab para bidadari itu mungkin akan sering terlihat di garasi para pembalap selama musim MotoGP 2024 berlangsung.

Tak dapat dipungkiri, kekasih menjadi salah satu suntikkan semangat bagi para pembalap MotoGP. Kehadiran kekasih di garasi menjadi penambang kekuatan para pembalap ketika sedang beraksi di lintasan balap.

Sebab itu, untuk mengetahui siapa saja kekasih pembalap MotoGP di musim 2024 ini, maka Okezone akan membeberkan lima di antaranya. Penasaran siapa saja?

Berikut 5 Perempuan Cantik yang Berstatus Kekasih Pembalap MotoGP 2024:

5. Laura Montero

Laura Montero

Laura Montero adalah istri dari pembalap Aprilia Racing, Aleix Espargaro. Mereka menikah di Barcelona pada 2014 lalu.

Montero pastinya akan Anda sering lihat di bagasi Aprilia. Sebab Montero memang acap kali menemani sang suami balapan.

4. Maria Monfort

Maria Monfort

Maria Monfort adalah kekasih dari pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin. Maria terlihat kerap mendukung langsung Martin saat balapan berlangsung.

Maria memberikan dukungan penuh saat Martin berjuang keras melawan Francesco Bagnaia dalam perebutan gelar juara MotoGP 2023 lalu.

Halaman:
1 2 3
