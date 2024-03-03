Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Perjalanan Maria Febe Jadi Mualaf: Gara-Gara Sering Dengar Adzan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |11:59 WIB
Kisah Perjalanan Maria Febe Jadi Mualaf: Gara-Gara Sering Dengar Adzan
Mantan tunggal putri Indonesia, Maria Febe. (Foto: Instagram/mariafebe13)
KISAH perjalanan Maria Febe yang menjadi mualaf menarik untuk dibahas. Sebab mantan tunggal putri Indonesia itu ternyata sudah tertarik dengan agama Islam ketika dirinya masih kecil, tepatnya karena sering mendengar adzan.

Maria Febe kecil lahir pada 30 September 1989 di Boyolali, Jawa Tengah, Indonesia. Ia besar dengan sering mendengarkan suara adzan yang terdengar di lingkungan rumahnya.

Menariknya, Maria Febe cukup menghayati setiap kali adzan terdengar. Penghayatan yang terlalu dalam itu lantas pernah membuat orangtua Maria Febe keheran-heranan.

“Ceritanya panjang, jadi ada dorongan di hati. Dulu waktu saya kecil suka dengerin adzan, cuma sama orangtua sampai ditegur,” cerita Maria Febe, dikutip dari acara Close Up yang tayang di UseeTV, Minggu (3/3/2024).

Maria Febe Kusumastuti

Singkat cerita, rasa antusiasnya terhadap Islam pun masih terus berlanjut ketika dirinya beranjak dewasa. Maria Febe lantas semakin mengenal Islam saat bergabung dengan Pelatnas PBSI pada 2010 silam.

Hal itu dikarenakan banyak rekan-rekan Maria Febe di Pelatnas PBSI beragama Islam. Ia pun mengetahui apa itu salat tarawih, kemeriahan bulan Ramadhan, dan masih banyak kegiatan Islam lainnya yang membuat Maria Febe kagum.

Halaman:
1 2
