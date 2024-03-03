Aprilia Tempel Ducati, Aleix Espargaro Makin Pede Tatap MotoGP 2024

ANDORRA – Pembalap Tim Aprilia Racing, Aleix Espargaro menilai kualitas motor RS-GP milik timnya sudah nyaris menyamai Desmosedici milik Ducati. Tentu hal baik itu membuat Espargaro semakin percaya diri menatap MotoGP 2024.

Espargaro menjalani tes pramusim MotoGP 2024 yang sangat luar biasa di Malaysia dan Qatar pada Februari lalu. Di Sirkuit Sepang, dia mengakhiri hari ketiga pengujian dengan menempati posisi kelima dengan selisih 0,409 detik dari sang rider tercepat, Francesco Bagnaia, dari Ducati Lenovo.

Kemudian, pembalap asal Spanyol itu semakin cepat dengan motor RS-GP24-nya dalam tes pramusim di Qatar. Dia berada di peringkat ketiga dengan selisih 0,308 detik saja dari Pecco -sapaan Bagnaia, yang kembali membukukan waktu tercepat.

Bahkan di Qatar, Espargaro menjadi rider tercepat ketiga di bawah dua jagoan tim pabrikan Ducati, yakni Pecco dan Enea Bastianini, yang menempati posisi dua teratas. Oleh karena itu, dia sangat puas dengan perkembangan performa yang ditunjukkan kuda besinya.

Rider kawakan berusia 34 tahun itu pun menilai Aprilia kini semakin mendekati Ducati meski tim pabrikan Borgo Panigale masih selangkah di depan mereka. Dia pun bertekad untuk bisa mengamankan start di barisan terdepan agar bisa lebih mudah meraih hasil apik dalam balapan MotoGP 2024.

“Jarak kami tidak terlalu jauh, namun Ducati masih selangkah lebih maju. Saya pikir kami tidak jauh tertinggal dalam hal kecepatan, kami menjalani pramusim dengan baik,” kata Espargaro dilansir dari Motosan, Minggu (3/3/2024).