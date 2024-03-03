Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kembali Targetkan Gelar Juara, Jorge Martin Ingin Kurangi Kesalahan di MotoGP 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |05:00 WIB
Kembali Targetkan Gelar Juara, Jorge Martin Ingin Kurangi Kesalahan di MotoGP 2024
Pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin (Foto: MotoGP)
MADRID – Jorge Martin (Pramac Ducati) kembali menargetkan gelar juara di MotoGP 2024. Rider asal Spanyol itu bakal berusaha meminimalisir kesalahan yang membuatnya gagal dalam persaingan gelar seperti musim lalu.

Jorge Martin berbicara seperti itu bukannya tanpa alasan. Sebab, pada MotoGP 2023 lalu dia harus puas menjadi runner up setelah kalah dalam persaingan sengit kontra Pecco di akhir musim karena rider asal Spanyol itu banyak melakukan kesalahan hingga mengalami kecelakaan.

“Anda harus berada dalam posisi untuk memperjuangkan kemenangan di setiap balapan, baik di sprint maupun di Grand Prix. Jika tidak maka hal itu tidak akan berhasil,” tambahnya.

Oleh karena itu, pembalap kelahiran Madrid tersebut bertekad untuk meminimalisir kesalahannya di MotoGP 2024 agar mampu menjadi juara. Jika tidak, maka kegagalan bakal menghampirinya lagi.

“Musim lalu saya mengalami terlalu banyak masalah, namun saya tampil cepat setiap akhir pekan. Itu bagus untuk kepercayaan diri Anda. Tujuan saya adalah mengurangi kesalahan dan, jika ragu, saya akan berada di posisi kedua, ketiga, bahkan mungkin kelima,” lanjut 26 tahun itu.

Sementara itu, berbicara mengenai persiangan, Jorge Martin memprediksi ada delapan pembalap yang bakal bersaing ketat dalam perebutan podium juara di MotoGP 2024.

