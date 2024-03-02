Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Liga Voli Korea Selatan 2023-2024: Megawati Hangestri Bantu Red Sparks Kalahkan Hyundai E&C Hillstate

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |17:05 WIB
Daejeon JungKwanJang Red Sparks menang 3-2 atas Hyundai E&C Hillstate (Foto: Instagram/@red__sparks)
Daejeon JungKwanJang Red Sparks menang 3-2 atas Hyundai E&C Hillstate (Foto: Instagram/@red__sparks)
SUWON - Megawati Hangestri Putri sukses mengantarkan Red Sparks menang 3-2 (23-25, 23-15, 16-25, 25-19, 15-10) atas Hyundai E&C Hillstate laga ke-33 Liga Voli Korea Selatan 2023-2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Suwon Gymnasium, Sabtu (2/3/2024) sore WIB.

Pertandingan berlangsung cukup ketat, Red Sparks dan Hyundai E&C Hillstate saling bergantian mendapatkan poin. Sementara smash yang dilakukan Megawati Hangestri pun sukses membawa Red Spark memimpin 7-6 atas Hyundai E&C Hillstate.

Megawati Hangestri

Kendati demikian, Red Sparks gagal mempertahankan keunggulan dan tertinggal 8-9 dari tim tuan rumah. Sementara smash yang dilakukan Megawati Hangestri gagal diantisipasi oleh salah satu pemain Hyundai E&C Hillstate dan membuat Red Spark memimpin 12-10.

Meski sempat memimpin 23-21, tetapi Red Sparks justru gagal mempertahankan keunggulan. Alhasil, Megawati Hangestri dan kawan-kawan menelan kekalahan 23-25 dari Hyundai E&C Hillstate di set pertama.

Sementara Megawati Hangestri membuka keunggulan Red Sparks pada awal set kedua, setelah bola hasil dari smashnya diblok pemain Hyundai E&C Hillstate keluar dari lapangan. Kekuatan pukulan Megawati Hangestri sukses membuat Red Sparks memimpin 7-5 atas Hyundai E&C Hillstate.

Akan tetapi, pemimpin klasemen sementara Liga Voli Korea Selatan 2023-2024 mampu membalikan keadaan dan membuat Red Sparks tertinggal 9-10. Megawati Hangestri dan kawan-kawan pun menunjukkan penampilan apik menjelang akhir set kedua dan berhasil memimpin 23-12 atas Hyundai E&C Hillstate.

Meski Hyundai E&C Hillstate memberikan perlawan ketat, tetapi Red Spark sukses menutup set kedua dengan kemenangan 25-15. Red Sparks memulai set ketiga dengan penampilan kurang meyakinkan, setelah tertinggal 1-5 dari Hyundai E&C Hillstate.

Megawati Hangestri dan kolega perlahan mampu bangkit untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 11-12 dari Hyundai E&C Hillstate. Namun, Red Sparks gagal meredam permainan lawan dan harus menelan kekalahan 16-25.

